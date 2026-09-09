Vuelta a España: Brennan celebró por quinta vez y el reloj pone a prueba a Enric Mas

La Vuelta a España podría dar este jueves un giro de 180 grados.
Con el local Enric Mas (Movistar) instalado en el liderato general desde hace diez jornadas, luego del abandono por caída de quien comandaba la clasificación y era el principal candidato al título, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), la contrarreloj individual de 32 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera contagia de ilusión a quienes aún aspiran a los puestos de honor de la edición 81 de la competencia, que llegará a su final en Granada este domingo.
El esfuerzo individual marcará el inicio de los días decisivos de una prueba en la que España vuelve a ilusionarse con conquistar el primer lugar del podio después de doce años, cuando se consagró Alberto Contador.