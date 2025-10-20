Cerca de 300 ciclistas se batirán en la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino-2025

Las carreteras del departamento del Caquetá serán escenario, desde este miércoles y hasta el próximo domingo, de las competencias que reúnen a las grandes promesas y figuras consolidadas del pedalismo nacional. Se trata de la edición 41 de la Vuelta del Porvenir Sistecrédito y la 21 del Tour Femenino, organizadas por la Federación Colombiana de Ciclismo y que se disputarán de forma simultánea sobre exigentes trazados del sur del país.
En total, 199 corredores masculinos y 94 ciclistas femeninas participarán en estas pruebas que, año tras año, sirven como vitrina para descubrir nuevos talentos y medir el nivel del ciclismo nacional en las categorías juvenil y élite.