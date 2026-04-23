Wadith Manzur renunció a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, pero no a su curul en el Congreso

En las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, Wadith Manzur (Partido Conservador) fue reelegido para el periodo 2026-2030. Días después, se entregó a la justicia por su presunta vinculación con el saqueo de la UNGRD. Ahora se conoció que el senador electo presentó su renuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Esta decisión de Manzur representa su dimisión de esta célula legislativa, pero no significa que haya renunciado a su curul en el Congreso.

El movimiento del senador electo se da tan solo unos días después de que la Corte Suprema de Justicia pusiera la lupa sobre el avance, o la falta de este, en las investigaciones que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara por la presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente 2022.

Es por ello que este pasado martes, el despacho de la magistrada Cristina Lombana ordenó una inspección a las instalaciones de la Comisión de Acusación, con el fin de verificar de primera mano el estado de los procesos y las actuaciones adelantadas por los funcionarios encargados.

La diligencia tiene como objetivo determinar si se han presentado demoras injustificadas o posibles obstrucciones en el curso de las investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022.

Por esto, la Corte busca establecer si los procesos avanzan conforme a la ley o si, por el contrario, han quedado rezagados sin una justificación válida.