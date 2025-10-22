Wallmart frena contrataciones que requiera visas H-1B, tras imposición de tarifa de USS$100.000 impuesta por Trump

Tras las estrictas políticas migratorias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellas la de imponer una tarifa de USS$100.000 por cada solicitud de visa H-1B, Wallmart informó recientemente que suspenderá la contratación de empleados extranjeros. Esto, según informan medios locales, tendrá una importante repercusión en las empresas que buscan mano de obra extranjera especializada que, por lo general, está diseñada para puestos en sectores tecnológicos o aquellos que son escasos.

¿Qué es la visa H-1B?

Este tipo de visa H-1B es otorgada por tres años, con derecho a renovarse por otros tres más, y permite a las organizaciones locales echar mano de un talento humano con conocimientos específicos en tecnología, ingeniería, ciencias y demás. Esta visa está sujeta a un límite anual de visas, a menudo seleccionadas a través de una lotería, y requiere que el empleador pague al trabajador un salario igual o superior al salario prevaleciente para la misma ocupación. Por su parte, desde el Gobierno de Trump ven con buenos ojos imponer este tipo de arancel, pues desde su visión “las empresas están abusando de este tipo de programa H-1B”. Sin embargo, esto generará sobrecostos en las operaciones de las empresas que buscarán la manera de reemplazar este tipo de roles. Le puede interesar: Colombia entre los 10 países de Latinoamérica con mayor tasa de rechazo de visa estadounidense

¿Quiénes serán los más afectados tras tarifa de USS$100.000 impuesta a visas H-1B?