“Contestó que lo que quiere es estar acá” ¿Washington Aguerre dejará tirado al DIM para regresar a Uruguay?

La concentración ha sido su clave. Sin embargo, el carácter explosivo también le ha generado inconvenientes. En los casi siete meses que lleva en el país, ha tenido problemas con varios colegas, en diferentes partidos. Hasta ahí, eso es “normal”, algo natural del juego. No obstante, el domingo, en el primer partido del Clausura que jugó DIM, Aguerre tuvo un encontrón con los hinchas del equipo.

Desde antes que llegara al DIM se sabía que el arquero uruguayo Washington Aguerre tenía un carácter fuerte, “indomable”. Esa ha sido su gran virtud en el fútbol, pero también su talón de Aquiles. La personalidad fuerte le da la tranquilidad suficiente para intervenir cuando el juego se lo exige. Sobre todo, teniendo en cuenta que a su equipo no le generan muchas opciones de gol en contra.

Por esa situación, Aguerre podría recibir una sanción de entre 3 y 5 jornadas sin jugar por parte de la Dimayor. Aún no se conoce si ocurrirá o no. El comunicado de sanciones de la Comisión Disciplinaria del ente rector del balompié profesional colombiano saldrá durante la semana.

Aunque no se sabe cuántas fechas recibirá de sanción el guardameta charrúa, la información de los “inconvenientes” que tuvo el fin de semana en el fútbol colombiano tomaron vuelo a nivel internacional. El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien fue el “responsable” de que Washington no siguiera en el equipo de Montevideo al no quererle renovar el contrato, manifestó que se enteró y, además, conversó con el jugador.