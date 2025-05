La primera gran “polémica” del Clásico Paisa del domingo, entre DIM y Nacional , ocurrió al minuto 25 del partido. Los protagonistas fueron Washington Aguerre y Kevin Viveros . Después de atajar un tiro libre que cobró Edwin Cardona , el guardameta charrúa quiso iniciar el juego rápido, pero el atacante no lo dejó.

Viveros se le paró al frente y lo golpeó con el hombro. Aguerre se fue al suelo. Eso lo molestó. Se puso de pie y le lanzó el balón. Los futbolistas se encararon. El uruguayo reclamaba que quería jugar rápido y el jugador de Nacional no lo dejó. Este le respondía que era una acción de juego. Cuando le habló, el arquero del Medellín le hizo un gesto como insinuando que tenía mal aliento, que olía mal.

La escena fue parecida. Cepellini y Cetré se carearon. El futbolista colombiano le dijo que “estaban en Barranquilla y no iban a comer de nada”. El charrúa hizo un movimiento con la mano indicando que tenía mal aliento. Por la acción, le aplicaron una multa económica de 552.000 pesos y dos fechas sin jugar.

Por la similitud de la acción, muchas personas empezaron a pedir que Aguerre recibiera la misma sanción. Sin embargo, de acuerdo con el analista arbitral José Borda, en este caso no aplicaría la misma penalización. “Washington Aguerre del Medellín fue castigado con amarilla en el campo por el gesto que hizo sobre el rival ‘que tenía mal aliento’ Ceppellini fue castigado de oficio porque en el campo NO lo sancionaron. El portero del poderoso NO debe recibir más sanciones”, trinó.