Colombia estrena transferencias interbancarias sin costo a través de WhatsApp y el sistema Bre-B

Los usuarios de WhatsApp ahora tendrán la opción de enviar dinero directamente desde la aplicación. Así lo dio a conocer Grupo Aval, al explicar que esta nueva funcionalidad permite realizar transferencias inmediatas, seguras y sin costo desde el chat, gracias a la integración con el Sistema de Pagos Inmediatos (Bre-B) del Banco de la República.
Entérese: Cerca de 200.000 ofertas laborales disponibles en Magneto Empleos para iniciar la semana
Esta opción es muy sencilla, ya que se realiza completamente dentro del chat y no requiere descargar aplicaciones adicionales, puesto que permite registrar los contactos como favoritos desde la aplicación Dale!, que funciona como identificador.