Colombia estrena transferencias interbancarias sin costo a través de WhatsApp y el sistema Bre-B

Esta opción es muy sencilla, ya que se realiza completamente dentro del chat y no requiere descargar aplicaciones adicionales , puesto que permite registrar los contactos como favoritos desde la aplicación Dale! , que funciona como identificador.

Los usuarios de WhatsApp ahora tendrán la opción de enviar dinero directamente desde la aplicación. Así lo dio a conocer Grupo Aval , al explicar que esta nueva funcionalidad permite realizar transferencias inmediatas, seguras y sin costo desde el chat, gracias a la integración con el Sistema de Pagos Inmediatos (Bre-B) del Banco de la República .

1. Ingresa a la billetera digital dale! y selecciona la opción “Enviar”. Luego elige “Usando Tag Aval o llave”, acepta los términos y condiciones y completa los datos del envío, como la llave de destino, el valor y el mensaje.

2. Haz clic en “Enviar plata” con toda la información que registraste. Una vez realizada la transacción, podrás guardar el contacto en tu llavero para futuros envíos.

3. También puedes acceder al servicio de atención por WhatsApp a través del número 315 269 6532, donde recibirás asistencia y orientación sobre cómo realizar tus transferencias de manera fácil, rápida y segura.

María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval, destacó que “con esta funcionalidad reafirmamos el liderazgo de Grupo Aval en la modernización del sistema financiero colombiano. Nuestra apuesta es por la innovación y por ofrecer una tecnología segura, interoperable y cercana, que acerque los servicios financieros al día a día de las personas”.

Y agregó: “Bre-B y los pagos por WhatsApp representan un paso hacia un sistema más ágil e inclusivo, donde mover dinero sea tan natural como enviar un mensaje, con toda la confianza y respaldo de nuestras entidades”.

