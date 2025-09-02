WhatsApp lanza opción para dejar mensajes de voz tras llamadas no respondidas, ¿cómo funciona?

WhatsApp dio un paso más para integrar funciones de la telefonía tradicional al entorno digital. La aplicación, que en Colombia es la herramienta de comunicación más usada, está probando una novedad que funciona como un contestador automático: ahora será posible dejar un mensaje de voz cuando la persona llamada no atienda. La función ya está en fase de pruebas en dispositivos Android y promete agilizar la interacción entre usuarios.

Lea también: Teléfonos en los que WhatsApp dejará de funcionar en 2025: ¿qué hacer si el suyo está en la lista?

Hasta ahora, cuando una llamada o videollamada en WhatsApp no era respondida, el usuario veía en pantalla tres opciones: volver a llamar, cancelar la llamada o enviar un mensaje de texto desde el chat. Con la actualización en pruebas, aparece una alternativa más: “grabar mensaje de voz”.

El procedimiento es simple. Si la llamada no es atendida, la aplicación despliega un menú con tres botones: volver a marcar, cancelar o grabar un audio. Al elegir esta última opción, el usuario puede registrar un mensaje inmediato que queda enviado en el chat del contacto junto con la notificación de llamada perdida. De esta forma, quien recibe la llamada ve la alerta habitual y, al abrir la conversación, encuentra la nota de voz.

Según el portal especializado Xataka, la idea es reducir pasos innecesarios. En lugar de colgar y luego buscar el chat para grabar un audio, el sistema habilita un atajo directo. Esto emula lo que durante décadas hicieron los contestadores automáticos en la telefonía fija, pero adaptado a la dinámica de la mensajería instantánea.