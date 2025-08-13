No es su internet: WhatsApp se cayó y usuarios reportaron fallas masivas en la plataforma web

La plataforma web de WhatsApp colapsó en la tarde de este miércoles, dejando a millones de usuarios sin servicio. Las fallas, que comenzaron alrededor de las 2:12 p.m., se reportaron masivamente en redes sociales desde países como Colombia, Brasil, Chile, México y otras partes del mundo.
Hasta ahora, Meta, la empresa matriz de la aplicación, no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el incidente. Por lo tanto, se desconoce la causa de la caída y no hay una hora estimada para el restablecimiento del servicio.
Le puede interesar: Teléfonos en los que WhatsApp dejará de funcionar en agosto 2025: ¿qué hacer si el suyo está en la lista?
Los usuarios han reportado principalmente que la plataforma web no abre y que los chats de la aplicación móvil se cargan con lentitud.