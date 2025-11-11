“No pueden existir sin el esfuerzo humano”: Wikipedia le reclama a las empresas de Inteligencia Artificial

La Fundación Wikimedia ha señalado la necesidad de que las empresas de inteligencia artificial (IA) aseguren la correcta atribución de las fuentes de información en sus resultados, así como que utilicen su API de pago Wikimedia Enterprise para extraer contenido, de cara a “asegurar tanto su propio futuro a largo plazo como el de Wikipedia”.
Le puede interesar: ¿Carga rápida o lenta? Expertos demuestran qué es lo mejor para los smartphones
La compañía ya advirtió recientemente que el tráfico humano a las páginas de Wikipedia se había reducido sobre un 8% en los últimos meses, en favor del tráfico de ‘bots’. En ese momento, alertó que se trata de un cambio que refleja el impulso de la IA generativa y los cambios que promueve en la búsqueda ‘online’.
Principalmente, esto se debe a que se detectan picos de demanda elevados de ‘bots’, que recogen los contenidos de la plataforma para alimentar modelos de IA y los nuevos motores de búsqueda impulsados por esta tecnología, mostrando resultados resumidos con la información solicitada. Al mismo tiempo, esta tendencia ha provocado que los usuarios dejen de acceder a las páginas de Wikipedia para informarse por sí mismos.
Como resultado, Wikimedia ha prevenido que, con menos visitas a Wikipedia, es posible que “haya menos voluntarios que desarrollen y enriquezcan su contenido”, al disminuir el número de donantes individuales que apoyen este trabajo. Esto pone en riesgo el futuro de la plataforma, así como el de las empresas de IA, que “no pueden existir sin el esfuerzo humano que implica la creación de fuentes de información abiertas y sin ánimo de lucro como Wikipedia”.