Wilder descubrió a Caterine y a otros 150 campeones

Ya no como atleta de élite, pero sí como entrenador, dirigente, consejero, sicólogo y hasta muchas veces como “papá” de varios de los jóvenes de Urabá que buscan en el deporte una luz para salir adelante. De su bolsillo ha puesto dinero para ayudar a que varios de ellos sigan firmes hacia sus metas . El sol le ha pegado fuerte, las pecas ya se le notan en su rostro y brazos, pero sigue firme.

Más allá del cansancio, la preocupación y angustia que no desaparecen por más años que pasen y se vea el fruto del esfuerzo, Wilder Zapata sigue corriendo de un lado para otro a gran velocidad.

Así se expresa, mientras luce su fina sonrisa, el licenciado en Educación Física, y uno de tantos héroes en silencio que tiene esta región en materia atlética , un apóstol de una pasión que no le permite detenerse, bajar los brazos, y que lo impulsan a seguir con pasos firmes para que otros impongan condiciones a nivel nacional e internacional.

“Se salía de Urabá pero no sabíamos a qué horas íbamos a llegar al sitio de competencia. Una vez nos demoramos casi un día viajando y llegamos directamente a la competencia y ganamos más de una prueba”.

Wilder dice con orgullo que halló a Caterine a los 12 años de edad y que la entregó a los 19 con ocho marcas nacionales y un récord a nivel internacional. “De ahí para allá la gente conoce el resto de lo que sucedió con ella”, comenta el estratega, quien se ingenió la manera de empezar a captar los talentos de la región yendo hacia ellos, escudriñando con la paciencia del minero, levantando y rompiendo rocas con la ilusión de encontrar oro.

Y ese diamante lo observó en el colegio donde estudiaba. Se tomó la tarea, más allá del calor de la zona y de caminar en ese entonces largos trayectos por calles polvorientas, de empezar a hacer pruebas técnicas y físicas a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas.

“El talento no llega al escenario deportivo, hay que irlo a buscar. La primera vez que vi a Caterine, ella estaba en cuarto o quinto de primaria. Y me llamó la atención porque le ganó no solo a las niñas sino a los hombres en una prueba de 60 metros planos, la cual normalmente hacemos para descubrir deportistas rápidos”, recuerda Wilder, al pronosticar que aquella niña de tez morena, inquieta y de dientes grandes iba a ser muy buena para el atletismo.

Resalta el trabajo generalizado que logró integrar junto a su familia y la institución educativa para que la deportista sobresaliera. “La disciplina de ella para entrenar, además de su talento, fue determinante, sumado a la unión de muchas fuerzas”.