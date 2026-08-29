Video | Golazo de Willer Ditta en el fútbol mexicano; Kevin Mier también fue protagonista

El Cruz Azul rompió una racha de tres derrotas consecutivas en el fútbol mexicano el viernes al vencer de visita 3-1 al Necaxa en el estadio Victoria en el inicio de la sexta jornada del torneo Apertura 2026.

La Máquina del Cruz Azul llegó a nueve puntos y subió al noveno lugar de la clasificación, lo que alivió la situación del director técnico Joel Huiqui, quien ya empezaba a recibir críticas por una mala racha que incluía la eliminación en la Leagues Cup.

Por su lado, los Rayos del Necaxa, dirigidos por el uruguayo Martín Varini, acumularon su cuarto partido sin ganar en este Apertura 2026 y se quedaron con siete unidades en la duodécima posición.

Jéremy Márquez marcó el 1-0 para el Cruz Azul con una volea desde los linderos del área, al minuto 23.

El argentino Nicolás Ibáñez hizo el 2-0 al 45’+1 con un disparo desde fuera del área.

Al 53’, tras una combinación con el argentino José Paradela, el defensa colombiano Willer Ditta entró al área y firmó el 3-0 con un toque picado ante la salida del portero.