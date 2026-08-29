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Video | Golazo de Willer Ditta en el fútbol mexicano; Kevin Mier también fue protagonista

El Cruz Azul de los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta venció 3-1 a Necaxa en el fútbol mexicano.

  • Ditta celebrando su primer gol con Cruz Azul en el torneo. FOTO: X Cruz Azul
    Ditta celebrando su primer gol con Cruz Azul en el torneo. FOTO: X Cruz Azul
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 6 minutos
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El Cruz Azul rompió una racha de tres derrotas consecutivas en el fútbol mexicano el viernes al vencer de visita 3-1 al Necaxa en el estadio Victoria en el inicio de la sexta jornada del torneo Apertura 2026.

La Máquina del Cruz Azul llegó a nueve puntos y subió al noveno lugar de la clasificación, lo que alivió la situación del director técnico Joel Huiqui, quien ya empezaba a recibir críticas por una mala racha que incluía la eliminación en la Leagues Cup.

Por su lado, los Rayos del Necaxa, dirigidos por el uruguayo Martín Varini, acumularon su cuarto partido sin ganar en este Apertura 2026 y se quedaron con siete unidades en la duodécima posición.

Jéremy Márquez marcó el 1-0 para el Cruz Azul con una volea desde los linderos del área, al minuto 23.

El argentino Nicolás Ibáñez hizo el 2-0 al 45’+1 con un disparo desde fuera del área.

Al 53’, tras una combinación con el argentino José Paradela, el defensa colombiano Willer Ditta entró al área y firmó el 3-0 con un toque picado ante la salida del portero.

El futbolista oriundo de Ibirico, Cesar, convirtió su primer gol en el año con el Cruz Azul y el cuarto desde que viste la camiseta de la “Máquina Cementera” de Ciudad de México.

Emilio Rodríguez consiguió el gol de la honra para el Necaxa al 83’ con un tiro de zurda desde la línea frontal del área.

Kevin Mier y una buena actuación

Aunque le anotaron en una ocasión, el arquero canterano de Atlético Nacional tuvo un partido serio. El campeón con el verde paisa en 2022 selló una actuación con 3 paradas que fueron fundamentales para que el Necaxa del colombiano Juan Ángulo no se metiera en el partido.

Mier ya sabe lo que es ser dos veces campeón en México con Cruz Azul y desde el territorio manito se rumora con una posible salida del guardameta a Europa o el fútbol brasileño.

Lea también: “Tuve depresión, tenía pensamientos feos”: Franco Fagúndez, figura de Santa Fe ante River, dejó un gran mensaje sobre salud mental

¿Cuándo marcó Willer Ditta su último gol con Cruz Azul?
Willer Ditta marcó su primer gol del año con Cruz Azul en el triunfo ante Necaxa. El tanto fue el cuarto que consigue desde que llegó al conjunto de Ciudad de México.
¿Cómo fue la actuación de Kevin Mier contra Necaxa?
Kevin Mier tuvo una actuación destacada pese a recibir un gol, con tres paradas que fueron importantes para evitar que Necaxa se acercara en el marcador. El arquero colombiano fue una pieza importante en el triunfo de Cruz Azul.
¿Cuántos títulos ha ganado Kevin Mier con Cruz Azul?
Kevin Mier ya ha sido dos veces campeón en México con Cruz Azul, de acuerdo con la noticia. El texto no especifica cuáles fueron los dos títulos ni las temporadas en las que los consiguió.
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