Violinista becado por Fernando Botero dirigirá concierto en Medellín

El violinista William Chiquito hizo parte de la primera generación de niños de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Ahora es uno de los intérpretes paisas con una trayectoria internacional más sostenida. Por ejemplo, ahora es uno de los primeros violines de la Orquesta Santa Cecilia de Roma. Siga leyendo: Con músicos no profesionales, la banda sinfónica de Sabaneta es la mejor del mundo Por estos días, William prepara el concierto que ofrecerá el 21 de agosto con las cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Eafit y los estudiantes de Iberacademy. El programa comenzará a las 7:00 p. m. en el Auditorio Fundadores y estará dedicado a dos obras del repertorio clásico: la Serenata para cuerdas de Antonín Dvořák y la Sinfonía de cámara de Dmitri Shostakóvich, basada en el Cuarteto de cuerdas n.º 8 del compositor ruso. La particularidad del concierto estará en que la orquesta de cuerdas actuará sin un director ubicado frente al conjunto. Chiquito será concertino y, al mismo tiempo, tendrá a su cargo la conducción musical desde el primer atril. Es decir, deberá tocar el violín mientras indica las entradas, los tiempos y las ideas musicales al resto de los intérpretes.

El músico explicó que esta situación supone un desafío diferente al de dirigir una orquesta de manera convencional. Un director tiene las manos disponibles para marcar los movimientos, mientras que él lo hará con el arco y el instrumento en las manos. Por eso, el lenguaje corporal tendrá un papel central durante la interpretación. Una respiración, un movimiento o una señal corporal sirven para indicar un ataque o preparar la entrada de una sección. “Es muy importante el lenguaje corporal”, explicó Chiquito durante la entrevista con EL COLOMBIANO. Para asumir esta función, los ensayos no solo se concentran en las notas de cada instrumento, sino también en establecer las señales que permitirán que el conjunto funcione como una unidad. El violinista deberá mantener la atención sobre su propia interpretación y, al mismo tiempo, escuchar lo que ocurre en las diferentes secciones de la orquesta. La agrupación estará integrada por unos 40 músicos, aproximadamente, entre violines, violas, violonchelos y contrabajos. Al tratarse de un formato de cámara, Chiquito considera que existe una mayor cercanía entre los intérpretes. Esa disposición permite que los músicos se escuchen entre sí y respondan de manera directa a las señales musicales. Las obras fueron escogidas por el propio violinista. Según explicó, se trata de dos piezas importantes del repertorio para cuerdas y representan, además, retos distintos para su trabajo. Chiquito ya había interpretado la Serenata para cuerdas de Dvořák en calidad de concertino, pero no había asumido esa obra desde el papel de quien conduce musicalmente al conjunto. En el caso de Shostakóvich, ha interpretado varias veces el Cuarteto de cuerdas n.º 8, pero esta será una nueva aproximación al llevarlo al formato de orquesta de cuerdas.

Contexto del repertorio

Chiquito explicó que el Cuarteto n.º 8 de Shostakóvich tiene una carga particular porque el compositor lo consideraba un testamento de su propia vida. La obra comienza con cuatro notas, re, mi, do y si, que corresponden a las letras con las que se representa musicalmente el nombre del compositor. A partir de ese motivo, la pieza desarrolla una música marcada por referencias al sufrimiento, la guerra y el miedo. El violinista también destacó el contraste con Dvořák. En la Serenata para cuerdas, el compositor checo incorporó elementos relacionados con la música de su país dentro de un lenguaje de tradición clásica europea. Para Chiquito, ese componente nacionalista hace parte de la identidad de la obra y plantea una aproximación distinta a la que requiere Shostakóvich. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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