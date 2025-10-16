El Team Williams Racing le rindió un emotivo homenaje a Juan Pablo Montoya

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya, quien estuvo en la Fórmula Uno entre 2001 y 2006, y fue protagonista con la máxima carpa del automovilismo mundial, siendo parte de la escudería Williams, recibirá un homenaje por parte de ellos en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, que se disputará este fin de semana. Como homenaje al legado y todo lo que Montoya representó el team con el cual estuvo entre 2001 y 2004, Williams Racing presentó un diseño especial que rinde homenaje a la época de Montoya, ya que la decoración del monoplaza está inspirada en el legendario FW24 que el colombiano manejó en aquella época.

“Un ícono regresa. El espíritu de 2002 renace. Presentamos nuestra imagen para el Gran Premio de Estados Unidos de 2025. Celebrando nuestra herencia y avanzando juntos”, con esas palabras, y la participación del colombiano, Williams dio a conocer el livery para Austin. En un video, Montoya aparece al lado de Carlos Sainz, destapando el monoplaza conmemorativo con los colores y el estilo que el colombiano usó en 2002, algo que removió las emociones del piloto nacional, que en su primer año en la F1 fue declarado como Novato del año. Carlos Sainz, actual piloto de la escudería, señaló: “Es como un ‘Old School’ Williams 2002, ¿no? Luce como el de Montoya y Ralf (Schumacher). Deberíamos mantener este livery, me gusta”, concluyó el español.

“Williams, para mí fue parte de mi familia, me sentía como corriendo con familia y todo. Entonces es muy chévere”, expresó Montoya sobre el livery del equipo de Grove. Montoya terminó tercero en el mundial de pilotos, en su temporada 2002, superado por el campeón Michael Schumacher y Rubens Barrichello, ambos, corredores de Ferrari. Williams en ese año, además, fue segundo en el campeonato de constructores.