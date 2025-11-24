¿Cuál era el rol de Wilmar Mejía, vinculado al escándalo de los archivos de alias Calarcá, en la Universidad de Antioquia?

Un nuevo escándalo que involucra al Gobierno Nacional acaba de estallar luego de que Noticias Caracol revelara este domingo 23 de noviembre un presunto entramado que vincularía a un general del Ejército y a un funcionario del Departamento Nacional de Inteligencia con alias Calarcá, jefe de las disidencias de las Farc.
La unidad investigativa del medio habría descubierto una grave infiltración de este grupo criminal tanto en las fuerzas armadas como en el DNI, a través general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército; así como Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En contexto: Caracol revela escándalo: nexo de disidencias de ‘Calarcá’ con general del Ejército y con Dirección Nacional de Inteligencia
Los chats revelados contienen de todo: desde cruce de información que les habría permitido a los criminales hacerle el quite a la justicia, hasta propuestas del alto oficial para crear de manera conjunta con las disidencias una empresa de seguridad como fachada para movilizar hombres y armas anticipando el fracaso de los diálogos de paz con el Gobierno. También se mencionan correos sobre presuntas conversaciones entre Calarcá e Iván Mordisco, en el que se habla de supuesta participación de este último en la pasada campaña presidencial.