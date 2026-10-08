Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Procuraduría investiga a expersonero de Apartadó por posesionarse pese a presunta inhabilidad

Wilmar Herrera se presentó para el cargo antes de cumplir el periodo mínimo estipulado, tras ser contratista de la alcaldía.

  • Wilmar Alberto Herrera ya había sido suspendido por el Consejo de Estado desde septiembre de 2024. FOTO: REDES SOCIALES
    Wilmar Alberto Herrera ya había sido suspendido por el Consejo de Estado desde septiembre de 2024. FOTO: REDES SOCIALES
Redacción El Colombiano
hace 23 minutos
bookmark

La Procuraduría General de la Nación halló méritos para proferirle pliego de cargos al expersonero de Apartadó, Wílmar Alberto Herrera Orozco, por posesionarse a pesar de estar presuntamente inhabilitado para ocupar el cargo.

Le recomendamos leer: Incertidumbre en Apartadó: Héctor Rangel obtuvo la mayor votación en elecciones atípicas, ¿qué sigue?

El funcionario, que fue elegido como agente local del Ministerio Público en esa localidad ubicada en la zona agroindustrial de Antioquia para el periodo 2024-2028, habría tenido un contrato de prestación de servicios con el municipio entre enero y diciembre de 2023, un año antes de su posesión, y al mismo tiempo participó en el proceso de selección, situación que le generaba una inhabilidad para concursar y ocupar ese rol durante el periodo para el cual fue designado por el Concejo de Apartadó.

Debido a esto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Apartadó calificó su presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.

Vale la pena aclarar, sin embargo, que Herrera ya no ostenta el cargo de personero, pues su elección fue anulada por el Consejo de Estado en septiembre de 2024 por los mismos motivos que ahora le abre investigación la Procuraduría.

Este caso también originó dos investigaciones disciplinarias más: una contra los seis concejales que votaron por Herrera el 9 de enero de 2024 (el Concejo de Apartadó tiene 17 corporados), incluido el actual alcalde, Adolfo Romero, quien ocupaba una curul por aquel tiempo.

En la otra indagación está involucrada la mesa directiva de la corporación municipal que lo posesionó en la misma época.

Contexto de convulsiones políticas

Los últimos años han sido de convulsión política en el que es considerado como municipio capital de la subregión de Urabá. De hecho, el alcalde actual fue elegido de forma atípica el 9 de abril del año pasado en unos comicios donde obtuvo la segunda votación.

También le sugerimos ver: Alcalde de Apartadó fue inhabilitado de su cargo por el Consejo de Estado

Lo que ocurrió fue que el primero, Héctor Rangel, había sido declarado antes como inhabilitado y por tanto no se le contabilizaron los votos. Si bien esto ya se conocía previamente, su nombre y foto no pudieron ser excluidos del tarjetón porque esto se conoció a última hora.

En las previas de las justas, la Registraduría local había sido objeto de un intento de asonada precisamente cuando Rangel iba a inscribir su candidatura. Igualmente, la Alcaldía sufrió un conato de incendio generado por un grupo de encapuchados que intimidaron a varios trabajadores oficiales.

Fue necesario que la Policía desplegara 400 efectivos en ese municipio, 200 de ellos en los puestos de votación y 200 patrullando por las calles, muchos con equipamiento antidisturbios.

En el periodo anterior, las urnas le habían dado el aval también a Héctor Rangel, pero fue removido del cargo por decisión del Consejo de Estado, tras considerar que había incurrido en doble militancia por apoyar a un candidato del Movimiento Independientes (el que dirigía el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero) mientras aspiraba a través de un aval del Partido Liberal, en 2023.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas:

¿Por qué la Procuraduría abrió pliego de cargos contra Wílmar Alberto Herrera, ex personero de Apartadó?
La Procuraduría abrió pliego de cargos porque considera que existen méritos para investigar su posesión como personero pese a que presuntamente estaba inhabilitado para ocupar el cargo.
¿Qué inhabilidad tenía Wílmar Alberto Herrera para ser personero de Apartadó?
La presunta inhabilidad estaba relacionada con un contrato de prestación de servicios que Herrera tuvo con el Municipio de Apartadó entre enero y diciembre de 2023, mientras participaba en el proceso para ser elegido personero para el periodo 2024-2028.
¿Wílmar Herrera todavía es personero de Apartadó?
No. Herrera ya no ocupa el cargo porque el Consejo de Estado anuló su elección en septiembre de 2024, precisamente por los mismos hechos relacionados con la presunta inhabilidad que ahora son objeto de investigación disciplinaria.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form