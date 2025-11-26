Aumenta presión contra Wilmar Mejía: Asamblea de Antioquia también pide su salida en el Consejo Superior de la UdeA

En ese momento, Wilmar Mejía le pide a un oficial que hable con un coronel para convencerlo a revelar información: “Dígale al coronel que me hable a calzón quitado, que no se vaya a guardar nada, que me cuente todo, que de todo lo que sabe algo sacamos en beneficio mutuamente”. Con esto, Mejía prometía un ascenso meteórico del coronel, al tiempo que facilitaba encontrar “una cortina de humo”. Este martes 25 de noviembre el Consejo Superior estaba citado para la tarde. Mejía había dicho públicamente con antelación que no había recibido ninguna notificación presidencial que lo obligara a apartarse de la designación como consejero y por ello estaría sin falta, de manera virtual, en la reunión. Pero no fue así, y la Gobernación de Antioquia no dejó pasar por alto el hecho y pidió que quedara constancia en el acta su solicitud de que Mejía renuncia al máximo órgano de la UdeA. También le puede interesar: Gobernación de Antioquia pidió de nuevo renuncia de Wilmar Mejía: no asistió al Consejo Superior de la UdeA “El Gobierno de Antioquia solicita que el representante del Gobierno nacional se aparte y renuncie a su delegación en esta instancia. La gran perdedora es la Universidad, su comunidad educativa, la confianza y credibilidad. Una cosa son las discusiones sobre presupuesto y finanzas de la Universidad y otra sobre los hechos que refiere el medio de comunicación y las investigaciones que la Fiscalía reveló adelantará”, detalla en el acta la Gobernación.

A esa petición se sumó la Asamblea de Antioquia, que publicó un comunicado firmado por 19 de los 26 diputados, pidió la suspensión, de manera temporal, de Mejía en su cargo en el CSU mientras se adelantan las investigaciones.

“De acuerdo con información divulgada por distintos medios de comunicación, Mejía presuntamente habría tenido acercamientos o vínculos con estructuras criminales, hechos que de confirmarse resultan incompatibles con la responsabilidad institucional que ejerce en un órgano de gobierno universitario. Estas denuncias, por su gravedad, exigen respuesta inmediata y contundente por parte del Gobierno Nacional.

Diputados piden suspensión temporal de Mejía

Los diputados firmantes manifestamos que, aunque se respeta plenamente la autonomía universitaria, las acusaciones que recaen sobre el representante presidencial requieren medidas inmediatas. Por ello, la Asamblea Departamental de Antioquia solicita al Gobierno Nacional: 1. Abrir de manera inmediata una investigación exhaustiva sobre los señalamientos que comprometen al representante presidencial ante el CSU de la UdeA. 2. Evaluar la suspensión temporal del señor Wilmar de Jesús Mejía de sus funciones en los órganos universitarios mientras avanza el proceso investigativo. 3. Garantizar total transparencia en el esclarecimiento de los hechos, incluyendo la socialización pública de avances y decisiones. 4. Fortalecer los mecanismos de verificación, control e idoneidad para quienes representan al Ejecutivo en instituciones de educación superior, con el fin de evitar que la gobernanza universitaria sea permeada por intereses contrarios a su misión académica y social”. Lea aquí: “Fui amenazado por las Farc, ELN y paramilitares”: Wilmar Mejía se defiende y niega vínculos con disidencias de Calarcá En la noche de este martes, Mejía compartió en su cuenta de X un artículo de El Tiempo que titula que el “DNI dice que audio que atribuyen a Wilmar Mejía presionando a oficiales no es la voz de él; Mindefensa asegura que le llegaron quejas sobre el tema”. No obstante, Mejía señaló que se trató de una retractación, pero el artículo señala la versión del DNI a través de su dirección general, como parte del ejercicio periodístico de contraste de versiones.

