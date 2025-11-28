Gobernador Rendón advierte de inhabilidad de Wilmar Mejía para seguir en la U de A

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, volvió a pedir la renuncia inmediata de Wilmar Mejía al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

Aludiendo a la reciente suspensión ordenada por la Procuraduría General de la Nación, el mandatario seccional advirtió que Mejía estaría impedido para mantenerse en el máximo órgano de esa institución, en el que funge como representante del presidente Gustavo Petro.

“La medida disciplinaria una vez en firme constituye una inhabilidad sobreviniente que le impide jurídicamente ejercer funciones públicas”, alertó Rendón en una carta dirigida al secretario general del Consejo Superior, instándolo a tomar “las medidas a las que haya a lugar” para salvaguardar la legalidad de ese ente.