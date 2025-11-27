Wilmar Mejía renunciará al Consejo Superior de la UdeA en medio de escándalo por presuntos vínculos con alias Calarcá

Mientras le siguen saliendo ramas al escándalo que sacude al Gobierno Nacional sobre los supuestos vínculos entre ejército, DNI y disidencias de alias Calarcá, Wilmar Mejía, director de inteligencia estratégica del DNI y uno de los principales protagonistas del escándalo, anunció que dejará el cargo como representante del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.
Mejía presentará su renuncia al presidente y, según dijo a Teleantioquia, pedirá que se adelanten algunos debates sensibles en el CSU que están pendientes sobre temas presupuestales y hallazgos administrativos para salir del Consejo Superior.
