Así se lesionó Wílmar Roldán tras un choque brutal en pleno partido que lo marginó de los cuadrangulares

El arbitraje colombiano vive horas de preocupación tras conocerse un video que muestra el momento exacto en el que Wílmar Roldán, considerado el mejor juez del país en la última década, sufrió una lesión en su rodilla luego de ser chocado accidentalmente por un jugador. Le puede interesar: Lluvia de críticas al árbitro Wilmar Roldán por polémicas decisiones en el clásico Deportivo Cali vs. América El incidente ocurrió durante el partido entre Cúcuta Deportivo y Jaguares, correspondiente a los cuadrangulares del Torneo BetPlay, y explicaría por qué el experimentado árbitro antioqueño no fue designado para dirigir en esta fase semifinal de la Liga.

En las imágenes se observa cómo Roldán, mientras seguía de cerca una jugada en transición, recibe un impacto inesperado que le dobla la rodilla y lo deja visiblemente adolorido. Aunque intentó continuar, el dolor persistente habría llevado a que se le realizara una valoración médica que terminó descartando su presencia inmediata en los cuadrangulares de primera división.

La ausencia de Roldán llamó la atención desde el momento en que se anunciaron las designaciones arbitrales, especialmente porque en esta etapa suelen estar los jueces de mayor experiencia. Sin embargo, la razón se esclareció con la publicación del video: una lesión que obliga al árbitro antioqueño a pausar, incluso en una fase decisiva del torneo colombiano.

La situación toma aún más relevancia por el futuro del propio Roldán. El árbitro de 45 años ha manifestado públicamente su intención de retirarse pronto del arbitraje profesional, aunque sin una fecha definitiva. Su deseo es cerrar su carrera por lo alto, y por eso esta recuperación se convierte en prioridad absoluta. Su objetivo inmediato, según se ha conocido, es estar disponible para una eventual designación en la gran final del fútbol colombiano, un escenario que conoce mejor que nadie. Pero hay un objetivo mayor en el horizonte: integrar el ramillete de árbitros candidatos a dirigir en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Roldán, con amplia experiencia en Copas del Mundo, eliminatorias y torneos internacionales, sigue siendo uno de los nombres fuertes de la Confederación Sudamericana para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Una lesión a estas alturas del camino es un obstáculo, pero no un impedimento para un juez que siempre se ha caracterizado por su profesionalismo y preparación física.

Por ahora, su ausencia en los cuadrangulares es una baja sensible para el arbitraje nacional. Sin embargo, el foco de Wílmar Roldán está en recuperarse a tiempo y regresar en las mejores condiciones para los retos que aún tiene por delante: una posible final en Colombia y la ilusión de llegar, una vez más, al escenario más grande del fútbol mundial.



