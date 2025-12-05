Wilmar Roldán iguala récord de tarjetas amarillas después de 13 años durante el clásico paisa, ¿Cuántas sacó?

Pese a que las hinchadas paisas vivieron el clásico en paz, lo mismo no ocurrió en la cancha, donde el partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín fue continuamente interrumpido, casi 30 faltas fueron cometidas y el compromiso terminó a los golpes rumbo a los camerinos del Atanasio.
Fuera destino o casualidad, el árbitro Wilmar Roldán fue el elegido para menguar los ánimos durante el compromiso, el cual terminó igualando un récord en el arbitraje que no se veía hace más de 10 años. Se trata del número de tarjetas amarillas sacadas durante el compromiso, una marca que solo Roldán sustenta, pero que ya lo había logrado en el año 2012. Le contamos de qué se trata el récord y los partidos con más tarjetas amarillas en la Liga bajo el mando de Roldán.