Wilmar Roldán iguala récord de tarjetas amarillas después de 13 años durante el clásico paisa, ¿Cuántas sacó?

El clásico paisa por los cuadrangulares semifinales igualó un récord arbitral en la liga que no se veía hace más de 10 años, y quién más que Wilmar Roldán para imponerlo.

  Wilmar Roldán alcanzó un registro de amarillas que no había alcanzado hace más de 10 años. Foto: Manuel Saldarriaga.
    Wilmar Roldán alcanzó un registro de amarillas que no había alcanzado hace más de 10 años. Foto: Manuel Saldarriaga.
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
hace 30 minutos
bookmark

Pese a que las hinchadas paisas vivieron el clásico en paz, lo mismo no ocurrió en la cancha, donde el partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín fue continuamente interrumpido, casi 30 faltas fueron cometidas y el compromiso terminó a los golpes rumbo a los camerinos del Atanasio.

Fuera destino o casualidad, el árbitro Wilmar Roldán fue el elegido para menguar los ánimos durante el compromiso, el cual terminó igualando un récord en el arbitraje que no se veía hace más de 10 años. Se trata del número de tarjetas amarillas sacadas durante el compromiso, una marca que solo Roldán sustenta, pero que ya lo había logrado en el año 2012. Le contamos de qué se trata el récord y los partidos con más tarjetas amarillas en la Liga bajo el mando de Roldán.

Hace poco menos de una semana, Wilmar Roldán se sinceraba con El Colombiano acerca de la importancia del carácter en el arbitraje. “El tema del arbitraje está muy relacionado con el carácter y la personalidad. Los jugadores no te perdonan verte la cobardía. Ellos huelen la sangre”. Y al parecer su mejor carácter lo sacó en el clásico paisa, que en poco menos de 10 minutos ya había sacado dos tarjetas amarillas para ambos lados, y solo en el segundo tiempo registró 8.

Lo que parecía una iniciativa para mantener la calma en el compromiso y evitar que los compañeros de patio se salieran de la ropa en los primeros minutos, se tornó en una constante y el partido finalizó con 13 tarjetas amarillas, seis para Atlético Nacional y 7 para el poderoso.

Aunque inicialmente se pensaba que Roldán había alcanzado el mayor número de tarjetas amarillas por liga durante el último clásico, los registros indican que ya había sucedido el 4 de octubre de 2012. En aquel entonces, cuando aun el torneo local se llamaba Liga Postobón, Roldán dirigió el compromiso entre Santa Fe vs. La Equidad por el torneo de finalización, el cual finalizó 2:1, con goles de Stalin Motta y Carmelo Valencia para los leones, y de Cristian Borja para el equipo asegurador.

En aquel compromiso, Roldán registró 13 amarillas y una roja para Wílmer Díaz durante el compromiso, siendo este su máximo récord de tarjetas en la Liga BetPlay, hecho que se igualó en el duelo el pasado 4 de diciembre.

En lo que respecta a los clásicos, hay una gran tendencia a elevar el número de amonestaciones. El 13 de septiembre de 2009, Roldán registró 9 amarillas durante el clásico y el 20 de marzo de 2016 registró 8.

Le podría interesar: Nacional se quedó con el clásico paisa y sigue con opciones de ser finalista; el DIM quedó eliminado

