x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Wilson Arias “rectifica” ataque a Pacientes Colombia con video que expone a su vocero

Aunque el senador dijo que rectificó dos mensajes contra esa organización de pacientes, pero insistió en que tienen “intereses ocultos” en el sistema de salud.

  • El senador Wilson Arias cuestionó a Pacientes Colombia con varios videos e intervenciones en el Congreso. FOTO COLPRENSA
    El senador Wilson Arias cuestionó a Pacientes Colombia con varios videos e intervenciones en el Congreso. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Con una rectificación (por orden judicial) a medias, el senador Wilson Arias (Pacto Histórico) volvió a cargar contra la organización Pacientes Colombia y su vocero, Denis Silva. El congresista volvió a publicar un video en el que expuso información sobre las propiedades de Silva para argumentar una supuesta financiación indebida de actores del sistema, a pesar de que un juzgado le había ordenado rectificar lo que había dicho en esos mensajes.

Le puede interesar: Wilson Arias tiene que retirar y rectificar mensajes atacando a Pacientes Colombia.

Vale recordar que el pasado 1 de diciembre el juez primero civil de Bogotá amparó el derecho fundamental al buen nombre del vocero de Pacientes, tras una acción de tutela que él interpuso contra el congresista.

Así mismo, le ordenó retirar los mensajes en texto y en video en los que señaló que “no tengo miedo a los mercaderes de la vida; queremos acabar con su negocio de la muerte” y que “venceremos a los mercaderes de la vida, la muerte no debe ser más la ganancia de otros”.

En ese sentido, este jueves Arias escribió en su cuenta de X (antiguo Twitter) que publicaba de nuevo el video mencionado sobre las propiedades de Silva “en cumplimiento a lo indicado por el Juez”, pues el “contenido presente en esta pieza no fue contradicho judicialmente”.

A eso añadió que rectifica y ofrece excusas al vocero de Pacientes Colombia por las frases mencionadas en el fallo de tutela —en los que lo trató de mercader de la vida y negociante de la muerte—, pues “a juicio del juez de primera instancia, vulneraron el derecho al buen nombre”.

De esa manera, Arias republicó el video que fue objeto de la tutela que interpuso Silva y reiteró la pregunta: “¿existen intereses ocultos en la campaña contra la reforma a la salud?”.

En ese video el senador petrista expuso el certificado de tradición y libertad de las propiedades que están registradas a nombre del vocero de la organización para exponer, a modo de pregunta, que hay organizaciones con intereses en el sector salud que están financiándolo en su “tarea antirreforma a la salud”, así como sugerir que “le han financiado la defensa de las EPS”.

Incluso, Arias llega a aludir que esa “financiación” está relacionada con “la obtención de su acrecentado patrimonio”. “De modo que este ‘defensor’ de pacientes no parecer ser un pobre viejecito y tampoco es verdad que su Asociación Colombia Saludable no tenga negocios en relación a la salud”, concluyó en el video el legislador.

Hay que mencionar que la orden del juzgado incluyó la orden de que publicara un mensaje de garantía de los derechos fundamentales afectados a Denis Silva, en el que debe precisar “las excusas concretas para no afectar su honra y buen nombre”, así como rectificar, corregir y retirar los mensajes mencionados.

En entrevista con EL COLOMBIANO, el pasado 10 de noviembre, el vocero de la organización contó que a raíz de esos ataques empezó a recibir mensajes intimidantes en redes sociales y contó que “el portero de donde yo vivo en Armenia (Quindío) me decía que en los últimos días, cada vez que yo salgo, hay dos motos que me hacen seguimiento”.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida