Wilson Arias “rectifica” ataque a Pacientes Colombia con video que expone a su vocero

Con una rectificación (por orden judicial) a medias, el senador Wilson Arias (Pacto Histórico) volvió a cargar contra la organización Pacientes Colombia y su vocero, Denis Silva. El congresista volvió a publicar un video en el que expuso información sobre las propiedades de Silva para argumentar una supuesta financiación indebida de actores del sistema, a pesar de que un juzgado le había ordenado rectificar lo que había dicho en esos mensajes. Le puede interesar: Wilson Arias tiene que retirar y rectificar mensajes atacando a Pacientes Colombia. Vale recordar que el pasado 1 de diciembre el juez primero civil de Bogotá amparó el derecho fundamental al buen nombre del vocero de Pacientes, tras una acción de tutela que él interpuso contra el congresista.

Así mismo, le ordenó retirar los mensajes en texto y en video en los que señaló que “no tengo miedo a los mercaderes de la vida; queremos acabar con su negocio de la muerte” y que “venceremos a los mercaderes de la vida, la muerte no debe ser más la ganancia de otros”. En ese sentido, este jueves Arias escribió en su cuenta de X (antiguo Twitter) que publicaba de nuevo el video mencionado sobre las propiedades de Silva “en cumplimiento a lo indicado por el Juez”, pues el “contenido presente en esta pieza no fue contradicho judicialmente”. A eso añadió que rectifica y ofrece excusas al vocero de Pacientes Colombia por las frases mencionadas en el fallo de tutela —en los que lo trató de mercader de la vida y negociante de la muerte—, pues “a juicio del juez de primera instancia, vulneraron el derecho al buen nombre”.

De esa manera, Arias republicó el video que fue objeto de la tutela que interpuso Silva y reiteró la pregunta: “¿existen intereses ocultos en la campaña contra la reforma a la salud?”. En ese video el senador petrista expuso el certificado de tradición y libertad de las propiedades que están registradas a nombre del vocero de la organización para exponer, a modo de pregunta, que hay organizaciones con intereses en el sector salud que están financiándolo en su “tarea antirreforma a la salud”, así como sugerir que “le han financiado la defensa de las EPS”.

Incluso, Arias llega a aludir que esa “financiación” está relacionada con “la obtención de su acrecentado patrimonio”. “De modo que este ‘defensor’ de pacientes no parecer ser un pobre viejecito y tampoco es verdad que su Asociación Colombia Saludable no tenga negocios en relación a la salud”, concluyó en el video el legislador.