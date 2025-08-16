x

Jhon Arias espera su debut soñado en Premier League con los Wolves para enfrentar al Manchester City de Guardiola

El jugador colombiano ya se había enfrentado al entrenador español hace algunos años, cuando vistiendo la camiseta de Fluminense se vieron las caras en la final del Mundial de Clubes, ¿jugará Arias de titular?

  Jhon Arias llegó desde Fluminense como nuevo refuerzo del equipo inglés para esta temporada, en donde lucirá la camiseta número 10. FOTO: Redes sociales @Wolves y @ManCity
    Jhon Arias llegó desde Fluminense como nuevo refuerzo del equipo inglés para esta temporada, en donde lucirá la camiseta número 10. FOTO: Redes sociales @Wolves y @ManCity
  Jhon Arias fue figura del Fluminense, campeón de Copa Libertadores y luego ganó el balón de bronce del Mundial de Clubes 2023. FOTO: Getty
    Jhon Arias fue figura del Fluminense, campeón de Copa Libertadores y luego ganó el balón de bronce del Mundial de Clubes 2023. FOTO: Getty
  Arias cuando marcó su primer gol con los Wolves en un partido amistoso. FOTO: Redes sociales @Wolves
    Arias cuando marcó su primer gol con los Wolves en un partido amistoso. FOTO: Redes sociales @Wolves
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

A sus 27 años, Jhon Arias está a punto de cumplir un sueño más al estar cerca de debutar en la Premier League de Inglaterra, y el destino le ha preparado un rival a la altura de su talento: el Manchester City para esta primera fecha.

Este encuentro es más que un simple partido, ya que es un reencuentro con el técnico español, Pep Guardiola, el hombre que en 2023 se rindió ante su juego, y el de Fluminense, en el que el colombiano era la figura principal.

Jhon Arias fue figura del Fluminense, campeón de Copa Libertadores y luego ganó el balón de bronce del Mundial de Clubes 2023. FOTO: Getty
Jhon Arias fue figura del Fluminense, campeón de Copa Libertadores y luego ganó el balón de bronce del Mundial de Clubes 2023. FOTO: Getty

Aquel año fue de ensueño para Arias y todo el combo ‘Tricolor’. El Fluminense conquistó la Copa Libertadores y se enfrentó al City en la final del Mundial de Clubes, siendo una de las finales más atractivas en los últimos años.

A pesar de la goleada 4-0, el juego colectivo de los brasileños asombró a Guardiola, que reconoció su talento. “Conozco exactamente el talento y la calidad del Fluminense y lo que puede hacer”. El mismo técnico, semanas antes del torneo, elogió la libertad táctica que Fernando Diniz les daba a sus jugadores.

Arias, por su parte, se ganó el Balón de Bronce del Mundial de Clubes, solo estando por debajo de jugadores como Kyle Walker y Rodri. Este fue un reconocimiento que lo puso en el radar del fútbol europeo.

Wolverhampton: el papel de Arias en su nuevo equipo, ¿será protagonista?

Ahora, en su nueva casa, el Wolverhampton de Inglaterra, el colombiano enfrenta un nuevo reto de adaptación. Su técnico, Vitor Pereira, fue enfático sobre el progreso del colombiano en el equipo.

“Debemos ser conscientes de que Jhon Arias viene de una liga diferente y necesita tiempo para adaptarse. El ritmo es muy intenso y le llevará un tiempo adaptarse”, expresó el D.T., quien remarcó que a pesar de las dudas sobre su titularidad, la “calidad” del colombiano es indiscutible.

Lea aquí: Equipo de la segunda división de Colombia ganará más de $40.000 millones por venta de Jhon Arias a Inglaterra

La idea de Pereira es utilizarlo por la banda izquierda, con la misión de desbordar y aprovechar su potente remate, un rol diferente al que estaba acostumbrado en Brasil, donde se desempeñaba más libre por el centro del campo.

Arias cuando marcó su primer gol con los Wolves en un partido amistoso. FOTO: Redes sociales @Wolves
Arias cuando marcó su primer gol con los Wolves en un partido amistoso. FOTO: Redes sociales @Wolves

Por ahora, no se conocen las formaciones titulares de ambos equipos, sin embargo, se espera que en condición de local, el colombiano pueda tener sus primeros minutos oficiales con los Wolves. Además, ya marcó su primer gol en un encuentro amistoso.

Este sábado, a las 11:30 a.m. (hora Colombia), el balón rodará en el Molineux Stadium y, si tiene minutos, Jhon Arias tendrá la oportunidad de “saldar cuentas” con el Manchester City y demostrarle, nuevamente, todo su talento al entrenador español.

