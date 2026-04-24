Yamal, Estêvão y Cuti, otros que entran en la enfermería que amenaza con dejarlos fuera del Mundial de Norteamérica

El esprint final del fútbol europeo deja un reguero de lesionados que se perderán el Mundial, como el francés Hugo Ekitiké, el brasileño Rodrygo o el alemán Serge Gnabry, y otros que llegarán muy justos o son duda, como Lamine Yamal, Estêvão o Cuti Romero.
A 50 días de la Copa del Mundo de Norteamérica, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, la enfermería no para de recibir pacientes de prestigio.
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