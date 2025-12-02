Yeison Jiménez se descompensó en pleno concierto en el estadio El Campín de Bogotá

El cantante de música popular Yeison Jiménez protagonizó una situación que dejó preocupados a sus seguidores, luego de presentar una descompensación tras un show musical en el estadio El Campín de Bogotá. El hecho se registró durante el festival de música Megaland, que recibió a más artistas en su programación.

Sin embargo, al finalizar la puesta en escena, el intérprete de Aventurero requirió atención médica urgente tras sentirse indispuesto, por lo que fue trasladado en camilla a una ambulancia y posteriormente a un centro médico para ser evaluado por los galenos.

El programa Lo Sé Todo reveló que, tras los chequeos, el artista de 34 años “reaccionó bien y, gracias a la atención oportuna, pudo cumplir con su siguiente show en las afueras de Bogotá”. Su siguiente aparición se realizó sin mayores complicaciones y fue recibida con aplausos por parte de los asistentes.