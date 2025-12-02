x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Yeison Jiménez se descompensó en pleno concierto en el estadio El Campín de Bogotá

El artista de 34 años fue trasladado en una camilla y posteriormente en ambulancia hacia un centro médico cercano.

  • Yeison Jiménez tuvo que ser atendido por un problema de salud tras su presentación en el festival de música Megaland. FOTOS: Colprensa y captura de pantalla
    Yeison Jiménez tuvo que ser atendido por un problema de salud tras su presentación en el festival de música Megaland. FOTOS: Colprensa y captura de pantalla
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El cantante de música popular Yeison Jiménez protagonizó una situación que dejó preocupados a sus seguidores, luego de presentar una descompensación tras un show musical en el estadio El Campín de Bogotá. El hecho se registró durante el festival de música Megaland, que recibió a más artistas en su programación.

Sin embargo, al finalizar la puesta en escena, el intérprete de Aventurero requirió atención médica urgente tras sentirse indispuesto, por lo que fue trasladado en camilla a una ambulancia y posteriormente a un centro médico para ser evaluado por los galenos.

Lea también: Yesion Jiménez rompió en llanto durante un concierto mientras hablaba sobre la salud de su bebé en UCI

El programa Lo Sé Todo reveló que, tras los chequeos, el artista de 34 años “reaccionó bien y, gracias a la atención oportuna, pudo cumplir con su siguiente show en las afueras de Bogotá”. Su siguiente aparición se realizó sin mayores complicaciones y fue recibida con aplausos por parte de los asistentes.

Jiménez ha sido protagonista de noticias relacionadas con su vida personal, como en agosto de 2024, cuando atravesó un momento difícil luego de que su hijo permaneciera varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica en Bogotá.

Santiago Jiménez Restrepo, quien en ese momento tenía dos meses, padecía de bronquiolitis, una afección que compromete las vías aéreas más pequeñas de los pulmones (bronquiolos). Cabe recordar que esta infección afecta principalmente a los niños menores de dos años, con una edad pico de entre tres y seis meses. Más de la mitad de los bebés están expuestos a este virus en su primer año de vida.

De hecho, durante uno de sus conciertos en las Fiestas del Regreso de Anserma, en Caldas, Jiménez rompió en llanto debido a la situación por la que estaba pasando su pequeño. También ofreció excusas por pausar la presentación para tomar un poco de aire y contar sobre el estado de salud de Santiago.

Siga leyendo: Ryan Castro lanza canción navideña y anuncia concurso para la cuadra más animada, ¿cómo participar?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida