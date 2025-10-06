Primera baja de Colombia para amistosos: Yerry Mina no se concentrará con la Selección, este será su reemplazo

El cuerpo técnico de la Selección Colombia de mayores confirmó que el defensa central Yerry Mina, quien había sido llamado en el grupo de 25 jugadores para los amistosos ante México y Canadá, no se reportará a la concentración en Estados Unidos. De acuerdo con lo expuesto en el comunicado oficial, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Mina, “presentó una lesión en el reciente partido con su club, Cagliari (Italia), la cual le imposibilita su incorporación a la actual concentración de la Selección Colombia de mayores para participar en los encuentros amistosos programados para la fecha Fifa de octubre”.



Ante esta novedad, el técnico Néstor Lorenzo tomó la decisión de desconvocarlo y llamar en su lugar al central Willer Ditta quien milita en el Cruz Azul del fútbol mexicano, club en el que también juega Kevin Mier, quien fue el segundo jugador en reportarse a la concentración en Estados Unidos. En la misiva, la Federación expresa que, “el entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Yerry una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional”. Ditta se unirá a Kevin Serna, Kevin Mier, Dávinson Sánchez, Johan Mojica, Yáser Asprilla, James Rodríguez, Álvaro Montero, Johan Carbonero y Rafael Santos Borré, que se han reportado este domingo a la concentración.

El amistoso ante México se disputará el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 8:00 de la noche, y el 14 del mismo mes lo hará contra Canadá. En el historial de enfrentamientos entre México y Colombia se registran 28 compromisos, en los que los manitos acumulan 10 victorias, frente a ocho triunfos de los cafeteros y ocho empates.