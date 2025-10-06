Primera baja de Colombia para amistosos: Yerry Mina no se concentrará con la Selección, este será su reemplazo

El cuerpo técnico de la Selección Colombia de mayores confirmó que el defensa central Yerry Mina, quien había sido llamado en el grupo de 25 jugadores para los amistosos ante México y Canadá, no se reportará a la concentración en Estados Unidos.
De acuerdo con lo expuesto en el comunicado oficial, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Mina, “presentó una lesión en el reciente partido con su club, Cagliari (Italia), la cual le imposibilita su incorporación a la actual concentración de la Selección Colombia de mayores para participar en los encuentros amistosos programados para la fecha Fifa de octubre”.