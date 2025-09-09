Video | Con este gol ante Venezuela, en su partido 50 con la Selección, Yerry Mina consiguió importante récord, ¿de qué se trata?

Para Yerry Mina, el partido contra Venezuela es especial. Es un juego redondo. Ante los patriotas, en el duelo que cierra las clasificatorias suramericanas al Mundial Norteamérica 2026, el defensa nacido en Guachené, Cauca, llegó a 50 partidos con el seleccionado nacional, en el que debutó hace 10 años, en junio del 2016.
Por eso –y porque el equipo nacional ya está clasificado–, el entrenador nacional Néstor Lorenzo le dio la opción a Yerry, quien viene haciendo buenas presentaciones en el Cagliari de Italia, de ser titular en el Monumental de Maturín.