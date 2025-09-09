Video | Con este gol ante Venezuela, en su partido 50 con la Selección, Yerry Mina consiguió importante récord, ¿de qué se trata?

Para Yerry Mina, el partido contra Venezuela es especial. Es un juego redondo. Ante los patriotas, en el duelo que cierra las clasificatorias suramericanas al Mundial Norteamérica 2026, el defensa nacido en Guachené, Cauca, llegó a 50 partidos con el seleccionado nacional, en el que debutó hace 10 años, en junio del 2016. Por eso –y porque el equipo nacional ya está clasificado–, el entrenador nacional Néstor Lorenzo le dio la opción a Yerry, quien viene haciendo buenas presentaciones en el Cagliari de Italia, de ser titular en el Monumental de Maturín.

Mina, por lo general, ha hecho dupla con Dávinson Sánchez en defensa. Ambos se complementan bien. Yerry, por su estatura, es prenda de garantía en juego aéreo para defender. Sin embargo, resulta más peligroso cuando va al ataque. Cuando iban 10 minutos del encuentro en el que los venezolanos buscan llegar al repechaje, anotó el tanto del descuento criollo.

¿Cuál es el récord que consiguió Yerry Mina?

Lo hizo de cabeza. Después de un centro de James Rodríguez, que llegó perfecto a su cabeza. Esa fórmula ha funcionado muchas veces al seleccionado colombiano. Desde las clasificatorias a Rusia 2018, hasta en la propia Copa del Mundo, cuando en octavos de final, Mina le marcó a Inglaterra de cabeza.