Yeseida Carrillo, la marchista olímpica colombiana que lucha por su vida y busca solidaridad en Chía

Yeseida Carrillo hizo sonar fuerte el nombre de Colombia en el deporte; ahora, la reconocida marchista necesita ayuda en medio del drama que vive.
Considerada una de las mejores especialistas de esta modalidad atlética en el país, la corredora, quien participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 (ocupó el puesto 38°) y fue medallista de bronce por equipos en el Mundial de Roma ese mismo año, atraviesa una compleja situación de salud.
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