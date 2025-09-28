x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

“Yo arreglé todos los desastres que Petro dejó en Bogotá y voy a hacer lo mismo con Colombia”: Enrique Peñalosa

  • “Yo arreglé todos los desastres que Petro dejó en Bogotá y voy a hacer lo mismo con Colombia”: Enrique Peñalosa
Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

En entrevista con EL COLOMBIANO, el precandidato a la presidencia, Enrique Peñalosa aborda su ideología, enfocada en dar prioridad a los más vulnerables mediante resultados y capacidad gerencial. Menciona ejemplos de su gestión, como Transmilenio y los proyectos de vivienda social. Para el desarrollo del país, propone fomentar la inversión privada y eliminar obstáculos a proyectos clave (minería, altillanura). Además, critica fuertemente la gestión de Gustavo Petro en la Alcaldía, a quien considera su antítesis y acusa de dejar un “lío monumental” en salud y transporte.

