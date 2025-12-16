Yoselyn llegó desde Segovia a Medellín para cumplir sus sueños sobre ruedas y en Guarne logró tres oros

Los patinadores antioqueños se lucieron en el Gran Prix realizado en Guarne durante el fin de semana, logrando 29 medallas: 11 de oro, 5 de plata y 13 de bronce. Las preseas fueron obtenidas por deportistas de los clubes José María Córdova de Rionegro, Talentos de Antioquia, Team Fénix, Paen Envigado, Jaguar de Guarne y Talentos Carmelitanos.
Los máximos honores individuales fueron para Yoselyn Rojo, del Team Fénix, quien conquistó tres medallas de oro en las pruebas de 200 metros contrarreloj individual, 100 m sprint y vuelta al circuito.