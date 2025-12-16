Yoselyn llegó desde Segovia a Medellín para cumplir sus sueños sobre ruedas y en Guarne logró tres oros

Los patinadores antioqueños se lucieron en el Gran Prix realizado en Guarne durante el fin de semana, logrando 29 medallas: 11 de oro, 5 de plata y 13 de bronce. Las preseas fueron obtenidas por deportistas de los clubes José María Córdova de Rionegro, Talentos de Antioquia, Team Fénix, Paen Envigado, Jaguar de Guarne y Talentos Carmelitanos.
Le puede interesar: Con 27 medallas, Colombia cerró las pruebas de pista del Mundial de Patinaje de Velocidad en China
Los máximos honores individuales fueron para Yoselyn Rojo, del Team Fénix, quien conquistó tres medallas de oro en las pruebas de 200 metros contrarreloj individual, 100 m sprint y vuelta al circuito.