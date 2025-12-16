Yoselyn llegó desde Segovia a Medellín para cumplir sus sueños sobre ruedas y en Guarne logró tres oros

Los patinadores antioqueños se lucieron en el Gran Prix realizado en Guarne durante el fin de semana, logrando 29 medallas: 11 de oro, 5 de plata y 13 de bronce. Las preseas fueron obtenidas por deportistas de los clubes José María Córdova de Rionegro, Talentos de Antioquia, Team Fénix, Paen Envigado, Jaguar de Guarne y Talentos Carmelitanos. Le puede interesar: Con 27 medallas, Colombia cerró las pruebas de pista del Mundial de Patinaje de Velocidad en China Los máximos honores individuales fueron para Yoselyn Rojo, del Team Fénix, quien conquistó tres medallas de oro en las pruebas de 200 metros contrarreloj individual, 100 m sprint y vuelta al circuito.

Yoselyn, nacida en Segovia, se radicó en Medellín hace cuatro años buscando nuevas oportunidades en el deporte que la apasiona desde los 6 años. Sus medallas en Guarne son fruto de su esfuerzo y la acercan a su sueño de ser parte de la Selección Colombia y medallista mundial en 2026. “De las medallas que logré, la más luchada fue la de la vuelta al circuito. Estaba muy nerviosa porque tenía rivales fuertes, pero antes de iniciar la competencia me concentré, pensé en que podía y lo logré. Por eso me siento muy feliz”, comentó Yoselyn.

Otro deportista que brilló con tres oros fue Jerónimo Giraldo, de JMC Rionegro, en los 200 metros meta contra meta, 200 CRI y vuelta al circuito. Con dos oros apareció Emanuel Ramos, de Talentos de Antioquia, en los 200 metros meta contra meta y 200 CRI.