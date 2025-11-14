Descomunal y Yoyo Jeans se unen para impulsar el talento de las mujeres en la industria de la música

La industria musical es difícil para todos, pero especialmente para las mujeres. Diversas investigaciones alrededor del mundo han concluido que las mujeres que persiguen una carrera en la música –sea como artistas o en roles ejecutivos, de producción, logísticos, en fin–, suelen enfrentar abusos, discriminación, precariedad y sobrecualificación, entre otras.
Según el informe Women Musicians Insight Report, publicado a principios del año pasado, un tercio de las mujeres declararon haber sufrido acoso sexual durante su carrera musical, y otra cuarta parte fue testigo de este tipo de conducta indebida hacia otras personas. Además, las mujeres en la industria gana una media anual de un aproximado de 25 mil dólares, casi un 10 % menos que los hombres.
El camino es difícil, empinado, pero para dar un primer impulso a quienes apenas empiezan, Yoyo Jeans y Descomunal –una plataforama de educación para la industria musical– se juntaron y crearon, una YoYo Records, una apuesta para apoyar el talento de la niñas y adolescentes del país.
Tras una convocatoria nacional que reunió a cientos de jóvenes de entre 12 y 21 años de diferentes regiones del país, el concurso que impulsa el talento femenino en Colombia entró en su segunda etapa de las audiciones presenciales. Se presentaron cantautoras, intérpretes, productoras, compositoras y bailarinas.
De ahí escogieron a 26 jóvenes artistas que harán el Campamento Artístico en Medellín. Allí, las finalistas vivirán una experiencia intensiva de creación junto a productores, coreógrafos y mentores de la industria musical, quienes las acompañarán en el desarrollo de sus habilidades y su primera producción artística.