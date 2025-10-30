“Quiero ayudar a revivir el boxeo en el país”: Yuberjen Martínez tras vencer por knockout a rival dominicano en Bogotá

Solo pesa 50 kilos, pero tiene los músculos del tren superior bien marcados. La espalda ancha, hombros fuertes, bíceps medio grandes, no anchos, sino largos, y una velocidad de mosca –como el peso en el que compite en boxeo–, para pasar de la guardia al ataque, de protegerse el rostro con ambas manos arriba, a conectar un gancho en el hígado del rival, convierten al antioqueño Yuberjen Martínez en uno de los mejores púgiles de Colombia.
La noche del miércoles, en Bogotá, demostró que sigue siendo “tremendo”, como él mismo se denomina. En el marco de la Convención Mundial de Boxeo 2025, realizada por estos días en la capital del país, Martínez venció en el primer asalto de su pelea al dominicano Juan “Maravilla” Aguero. Lo hizo con contundencia. Pocos pensarían que aquel moreno de 1,65 metros de estatura, cabello rapado y cuerpo aparentemente delgado, podría vencer tan “fácil” en el cuadrilátero a un hombre que le sacaba una cabeza de altura.