Perros y gatos arrasan con la fauna: van 1.200 ataques desde 2022 en el Oriente antioqueño

En un país megadiverso como Colombia se pensaría que el arrasamiento de fauna debería ser un hecho de trascendental importancia. Tema de denuncia y análisis obligado en todos los medios y espacios de discusión ciudadana, tendencia en redes. Pero no es así.
Cornare acaba de publicar datos que denuncian ese arrasamiento, pero pasaron poco menos que desapercibidos ante la opinión pública. Según alertó la autoridad ambiental, en lo corrido del año, de los 2.900 animales que ingresaron al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), 358 llegaron heridos tras ser atacados por perros o gatos domésticos. Una cifra, que de acuerdo con la entidad, refleja la urgencia de promover una tenencia responsable de mascotas en la región. Pero que también delata un problema que va mucho más allá de eso.
No son cifras coyunturales. Es un mal sistemático: en 2022 se registraron 142 casos, en 2023 la cifra ascendió a 249, en 2024 alcanzó los 500 y en 2025 ya se han documentado 358 ataques, a falta de dos meses y medio para acabar el año.
