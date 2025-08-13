Zelenski y líderes europeos intentan influir en Trump antes de su reunión con Putin en Alaska

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y varios dirigentes europeos hablarán con Donald Trump este miércoles, por videoconferencia, para intentar convencer al mandatario de Estados Unidos de defender los intereses de Ucrania en su encuentro con su par ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

Los europeos, con quienes Trump también se comprometió a hablar después de su reunión con Putin el viernes, hacen todo lo posible para evitar que este encuentro termine en un resultado desfavorable para Ucrania, después de tres años y medio de conflicto.

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, invitó a Trump y a su vicepresidente JD Vance a entrevistarse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, así como con los gobernantes de Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia.

Zelenski llegó el miércoles a Berlín para participar en estas reuniones junto al dirigente alemán, indicó una fuente gubernamental alemana.

Estos encuentros abordarán los medios para “ejercer una presión sobre Rusia”, “la preparación de posibles negociaciones de paz” y las cuestiones “relativas a las reivindicaciones territoriales y a las garantías de seguridad”, según Berlín.

Pero el viceportavoz diplomático ruso, Alexéi Fadeev, dijo a periodistas que las consultas buscadas por los europeos son política y prácticamente insignificantes”, y acusó a la Unión Europea de “sabotear” los esfuerzos rusos y estadounidenses por terminar con el conflicto.

El martes, los dirigentes de los países de la UE --excepto Hungría-- insistieron en la necesidad para los ucranianos de “decidir su futuro”, juzgando que sólo se pueden llevar a cabo negociaciones de calado “en el contexto de un alto el fuego o de una reducción de las hostilidades”.

Por su parte, Putin habló en estos últimos días con numerosos líderes: el chino Xi Jinping, el indio Narendra Modi, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el norcoreano Kim Jong Un.

Zelenski no fue invitado a la cumbre en Alaska. Antes de llegar a Berlín, llamó a sus aliados a trabajar contra cualquier “engaño” ruso.