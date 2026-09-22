Desde Zidane, pasando por Xavi y Klopp, esta es la lluvia de estrellas en los banquillos para destronar a España

Mientras España, vigente campeona mundial y europea, blinda a su seleccionador Luis de la Fuente con un generoso contrato hasta 2032, las potencias europeas rearman sus banquillos para asaltar los tronos de la Roja, empezando por Francia y Alemania, encomendadas a Zinedine Zidane y Jürgen Klopp.
También Portugal, que inicia la defensa de su título en la Liga de Naciones recurriendo al veterano Jorge Jesús, Países Bajos, que innova con la leyenda española Xavi, primer técnico extranjero en su banquillo en 48 años, o Italia, que recupera a Roberto Mancini.