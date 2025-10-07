Zion fue hospitalizado tras un accidente; su estado es “reservado”

El cantante puertorriqueño Zion, conocido por su trayectoria en el dúo Zion & Lennox, está hospitalizado en la Unidad de Trauma del Centro Médico de Río Piedras, en San Juan, tras sufrir un accidente en un vehículo, ocurrido en la zona sur de ese país. Siga leyendo: Violencia y amenazas: el caso Blessd y Pirlo revela el lado oscuro del “trap” en Colombia Según confirmó el doctor Israel Ayala, director médico de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), a Telemundo Puerto Rico, el artista presenta múltiples traumas de cuidado. “El equipo médico evalúa el tratamiento”, señaló el especialista, quien agregó que Zion fue trasladado en la madrugada del martes desde el Hospital Menonita de Ponce hasta el Centro Médico de Río Piedras para recibir atención especializada.

La información fue confirmada por el sello Baby Records y el equipo de trabajo del intérprete a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales. “Queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende”, indica el mensaje. El comunicado añadió un llamado a la prudencia por parte de los seguidores y medios.

Aunque la causa exacta del accidente no ha sido detallada, medios locales del tipo de América TV y El Vocero reportaron que el hecho corresponde a un siniestro vial en la zona sur de Puerto Rico. Las autoridades no han emitido aún un informe oficial sobre las circunstancias del caso. Zion, cuyo nombre real es Félix Ortiz, fue parte del dúo Zion & Lennox hasta 2024 y es reconocido como una de las figuras más destacadas del reguetón desde comienzos de los años 2000.



