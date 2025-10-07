Zion fue hospitalizado tras un accidente; su estado es “reservado”

El cantante puertorriqueño Zion, conocido por su trayectoria en el dúo Zion & Lennox, está hospitalizado en la Unidad de Trauma del Centro Médico de Río Piedras, en San Juan, tras sufrir un accidente en un vehículo, ocurrido en la zona sur de ese país.
Según confirmó el doctor Israel Ayala, director médico de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), a Telemundo Puerto Rico, el artista presenta múltiples traumas de cuidado. “El equipo médico evalúa el tratamiento”, señaló el especialista, quien agregó que Zion fue trasladado en la madrugada del martes desde el Hospital Menonita de Ponce hasta el Centro Médico de Río Piedras para recibir atención especializada.