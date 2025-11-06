Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, promete recaudar US$9.000 millones al año cobrando más impuestos a los ricos

Contra todo pronóstico, el asambleísta estatal Zohran Mamdani, de 34 años, se convirtió en el nuevo alcalde electo de Nueva York, tras derrotar al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa en una reñida contienda marcada por el dinero, la tecnología y el descontento social. La Associated Press anunció su victoria a las 9:34 p. m. del martes: Mamdani superó el 50% de los votos frente al 41,3% de Cuomo, con el 75% del escrutinio. Su triunfo llega pese a los esfuerzos de la vieja guardia demócrata, los comités de acción política y más de dos docenas de multimillonarios que intentaron frenar su ascenso. Ahora, el hombre que ha soñado con una América sin multimillonarios gobernará la capital financiera del capitalismo global. Puede leer: Él es Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York: “socialista” musulmán, inmigrate y azote de Trump

Un alcalde de orígenes privilegiados, pero discurso antielitista

Mamdani es un personaje complejo: nació en Kampala, Uganda, en 1991, y creció en Nueva York desde los siete años. Es hijo del reconocido académico Mahmood Mamdani, profesor en la Universidad de Columbia, y de la cineasta Mira Nair, directora de películas como Monsoon Wedding y Mississippi Masala. Pese a su origen acomodado —estudió en escuelas privadas y se graduó de Bowdoin College—, Mamdani reniega de los círculos de élite en los que creció. Vive en un apartamento de renta controlada, no tiene coche y su único activo declarado son varias hectáreas de terreno en Uganda, adquiridas hace más de una década. Cuando asuma la Alcaldía el 1 de enero de 2026, su salario se duplicará: pasará de US$142.000 (unos $543.285.507) como legislador estatal a US$260.000 anuales (unos $994.743.926). Además, podría ahorrar si se muda a la Mansión Gracie, residencia oficial del alcalde. Su patrimonio neto actual ronda los US$200.000 (unos $765.187.636), muy por debajo del de Cuomo, estimado en US$10 millones, según Forbes. Entérese: Los retos que le esperan a Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York

Mamdani, un socialista en la cuna del capitalismo

Durante la campaña, Mamdani insistió en que “el dólar no puede seguir gobernando a las personas”. Su propuesta: una redistribución de la riqueza que devuelva el poder a la clase trabajadora. En febrero, propuso eliminar exenciones fiscales a la Universidad de Columbia, su antigua “casera”, para financiar el sistema universitario público. Su discurso resuena en una ciudad donde los precios de la vivienda y el transporte siguen expulsando a miles de familias. La paradoja no escapa a nadie: un socialista formado entre Ivy Leagues y festivales de cine que hoy encarna la frustración de los jóvenes neoyorquinos frente al costo de vida y la desigualdad. Le puede interesar: Video | El potente discurso de Mamdani tras ganar la Alcaldía de Nueva York en el que no olvidó a Trump: “Sube el volumen”

Una campaña viral y multilingüe la de Zohran Mamdani

Más de 100.000 voluntarios impulsaron su campaña, caracterizada por su alto impacto digital y su presencia en TikTok, donde Mamdani alternaba videos en inglés, hindi, bengalí y español. Su pasado como rapero bajo el seudónimo Young Cardamom ayudó a conectar con votantes jóvenes y comunidades inmigrantes. Su victoria, según analistas, marca un punto de inflexión en el Partido Demócrata: la izquierda urbana, tradicionalmente marginal, llega por fin al poder en la ciudad más simbólica de Estados Unidos.

Zohran Mamdani, un joven migrante musulmán, progresista y crítico con Israel.

Qué propone Zohran Mamdani para Nueva York