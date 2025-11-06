Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, promete recaudar US$9.000 millones al año cobrando más impuestos a los ricos

Contra todo pronóstico, el asambleísta estatal Zohran Mamdani, de 34 años, se convirtió en el nuevo alcalde electo de Nueva York, tras derrotar al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa en una reñida contienda marcada por el dinero, la tecnología y el descontento social.
La Associated Press anunció su victoria a las 9:34 p. m. del martes: Mamdani superó el 50% de los votos frente al 41,3% de Cuomo, con el 75% del escrutinio.
Su triunfo llega pese a los esfuerzos de la vieja guardia demócrata, los comités de acción política y más de dos docenas de multimillonarios que intentaron frenar su ascenso. Ahora, el hombre que ha soñado con una América sin multimillonarios gobernará la capital financiera del capitalismo global.
