Las 11 disputas que mantienen grupos armados en las subregiones de Antioquia

Las recientes confrontaciones en el Occidente antioqueño, particularmente entre Uramita y Frontino, se suman a los persistentes focos de violencia en el Norte, Nordeste, Oriente y Suroeste del departamento, dejando en evidencia la expansión y disputa abierta de varios grupos armados ilegales en el territorio. De acuerdo con la Policía de Antioquia, actualmente hay 11 zonas activas de conflicto, y en todas ellas hay un denominador común: la presencia del Clan del Golfo.
Este grupo armado ilegal, liderado por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, mantiene enfrentamientos con disidencias de las Farc, el ELN, bandas criminales del Valle de Aburrá y, en algunos casos, con estructuras internas de su propia organización. El objetivo es claro: consolidar el dominio territorial en distintas subregiones del departamento para controlar las rentas derivadas de la minería ilegal, el microtráfico, las extorsiones y los corredores estratégicos del narcotráfico y el tráfico de armas.