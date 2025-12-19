Se conocen detalles de qué hizo Zulma Guzmán en Argentina días después del caso de envenenamiento de las niñas en Bogotá

Nuevos detalles sobre los movimientos de Zulma Guzmán Castro tras la muerte de dos menores envenenadas con talio en Bogotá fueron revelados por el diario argentino La Nación. De acuerdo con ese medio, la empresaria colombiana llegó a Argentina apenas ocho días después de que se concretara el ataque con frambuesas contaminadas que terminó con la vida de las niñas en la Fundación Santa Fe. Conozca: Los delitos que le imputarían a Zulma Guzmán y la pena que enfrentaría tras su extradición Guzmán Castro, de 54 años, fue detenida recientemente en el Reino Unido, luego de un presunto intento de suicidio. Según medios británicos, la mujer fue rescatada del río Támesis tras una alerta sobre la presencia de una “mujer en apuros” en el puente Battersea y quedó bajo custodia de las autoridades locales.

Su paso por Argentina, según La Nación

De acuerdo con la reconstrucción hecha por La Nación, Guzmán salió de Colombia rumbo a Argentina el 13 de abril, apenas ocho días después del ataque ocurrido entre el 5 y el 9 de ese mes, cuando las menores intoxicadas fallecieron en Bogotá. Un día después de su llegada, ya habría iniciado el ciclo lectivo de una maestría a la que fue admitida formalmente en diciembre de 2024. Siga leyendo: Rescate en el río, estado de salud y orden de captura: nuevos detalles de la detención de Zulma Guzmán en Londres, ¿qué sigue en el caso? El diario argentino señaló que durante su estadía en ese país no pesaban sobre ella órdenes de captura ni se conocían públicamente las acusaciones en su contra, lo que le permitió “moverse con libertad por el país”. Ni sus compañeros ni los docentes del programa académico, agregó el medio, estaban al tanto de que en Colombia avanzaba una investigación penal que, con el paso de los meses, se fue cerrando sobre ella.

La Nación también indicó que Guzmán abandonó la maestría el 31 de agosto, tras presentar una carta en la que manifestó su intención de radicarse en otro país, y que posteriormente salió de América rumbo a Europa.

La versión de Guzmán Castro

La información publicada por La Nación coincide con mensajes difundidos previamente por la propia Guzmán, en los que negó haber huido y aseguró que residía en Argentina desde hacía más de dos años por motivos laborales y académicos. En uno de esos textos, afirmó que había iniciado una maestría en periodismo y rechazó las acusaciones en su contra. Le puede interesar: Así fue el recorrido internacional de Zulma Guzmán antes de ser capturada en Londres, ¿sí estaba huyendo de la justicia? No obstante, la Fiscalía colombiana ya había establecido que, tras el crimen, la mujer pasó por Argentina, Brasil y España antes de ingresar al Reino Unido, donde finalmente fue localizada.

Su situación judicial en el Reino Unido