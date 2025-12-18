Los delitos que le imputarían a Zulma Guzmán y la pena que enfrentaría tras su extradición

A Zulma Guzmán la investigación judicial la alcanzó fuera del país y en circunstancias extremas. La mujer, señalada por la Fiscalía como presunta responsable de la muerte de dos niñas en Bogotá tras ingerir frambuesas contaminadas con talio, fue localizada en Londres luego de aparecer en el río Támesis, en lo que las autoridades británicas interpretan como un posible intento de suicidio.
Rescatada con vida, trasladada a un centro hospitalario y hoy en proceso de recuperación, su situación jurídica apenas entra en una fase decisiva que marcará el rumbo del caso más allá del impacto inicial que provocó la tragedia.
Entérese: Así fue el recorrido internacional de Zulma Guzmán antes de ser capturada en Londres, ¿sí estaba huyendo de la justicia?
El hallazgo en territorio británico no cierra el expediente, por el contrario, activa una compleja ruta judicial internacional que ya está en marcha. Como es bien conocido, sobre Guzmán pesa una circular roja de Interpol, mecanismo que permite su localización y detención provisional en cualquier país miembro.
El primer paso formal, en la voltereta judicial que enfrentará Guzmán, será hacer efectiva la notificación internacional, algo que se prevé ocurra en cuestión de horas o días, una vez las autoridades médicas certifiquen que su estado de salud permite avanzar en el procedimiento.
Superado ese punto, el proceso entra en un terreno más técnico y, probablemente, más largo: la extradición.