La razón por la que Zulma Guzmán, señalada de la muerte de 2 menores por envenenamiento, fue demandada en 2023

Zulma Gumzán Castro, la mujer que está siendo buscada en 196 países con una circular roja de Interpol por ser la presunta responsable de la muerte por envenenamiento de dos menores de edad en abril de este año en Bogotá, fue demandada en 2023 por el accionar de su empresa de alquiler de carros eléctricos, Car B.

La mujer, que presentó su empresa en el programa Shark Tank Colombia, fue demandada como persona natural y jurídica (CAR B S.A.S.), por Genius Accelerator Tank S.A.S. por en incumplimiento en los pagos de tres pagarés, los cuales se pactaron cancelar el 2 de mayo de 2019.

Guzmán Castro es señalada de haber coordinado el envío a domicilio de frambuesas cubiertas con chocolate en una caja de regalo a una casa del barrio Rosales, en el norte de la capital. En ese lugar se encontraban tres estudiantes al cuidado de un joven de 21 años –hermano mayor de una de ellas–, quienes estaban preparando unas galletas. Al parecer, las menores se habrían negado a recibir el domicilio, pues no habían hecho el pedido, pero ante la insistencia del domiciliario, se quedaron con él.

Tras probar las frutas, las niñas comenzaron a sentirse mal y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe. El mismo día de los hechos falleció una de las menores y, a los cuatro días, murió la segunda. La otra adolescente sobrevivió, aunque con secuelas y el joven de 21 años logró recuperarse por completo.

Las investigaciones arrojaron, días después, que las frutas consumidas por estas cuatro personas habían sido impregnadas de talio, un metal tóxico inoloro, incoloro e insaboro que al ser ingerido puede ser mortal.

La mujer, economista de profesión, habría tenido una relación sentimental con el padre de una de las menores víctima y habría enviado las frutas envenenadas como retaliación. Tras el hecho, que conmovió a todo el país, la mujer salió del país, moviéndose por Argentina, Brasil y el Reino Unido.

Tras ser señalada en este caso, se conoció un supuesto mensaje de WhatsApp enviado desde un número argentino que ella habría compartido con un grupo de personas para aclarar la situación.

En el mensaje se lee que ella se encuentra en una situación “gravísima” desde que fue señalada como sospechosa de la muerte de las niñas. También afirmó que no escapó a ningún sitio, sino que está en Argentina por motivos de estudio.

“Hola a todos. Me encuentro en medio de una situación gravísima, donde me están acusando públicamente de haber sido quien envió un veneno que mató a unas niñas hace algunos meses. Me imagino que el chisme está creciendo como wild fire (incendio forestal). Me acusan públicamente de haber huido a Argentina, luego a Brasil, España y al Reino Unido. Los que me conocen saben que no huí a ninguna parte”, inicia el texto.

Guzmán reconoció en el mensaje que mantuvo una relación “clandestina” con el padre de una de las niñas, pero afirmó que “nunca fue informada” de la investigación en su contra.

“Me acusan, me imagino, porque tuve una relación clandestina con el papá de una de las niñas. La Fiscalía nunca me informó de ninguna investigación y envié a un abogado amigo ayer a preguntar, pues me llegó el chisme de que estaban hablando de mí. Al otro día los medios me acusan y, sin más, ¿ya para qué un juicio? Ojalá los que me conocen me apoyen y, de alguna manera, me defiendan”, concluye el mensaje.