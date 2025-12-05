La razón por la que Zulma Guzmán, señalada de la muerte de dos menores por envenenamiento, fue demandada en 2023

Zulma Gumzán Castro, la mujer que está siendo buscada en 196 países con una circular roja de Interpol por ser la presunta responsable de la muerte por envenenamiento de dos menores de edad en abril de este año en Bogotá, fue demandada en 2023 por el accionar de su empresa de alquiler de carros eléctricos, Car B.
La mujer, que presentó su empresa en el programa Shark Tank Colombia, fue demandada como persona natural y jurídica (CAR B S.A.S.), por Genius Accelerator Tank S.A.S. por en incumplimiento en los pagos de tres pagarés, los cuales se pactaron cancelar el 2 de mayo de 2019.