El rastro de las frambuesas que llevaron a Zulma Guzmán: así se habría planeado el envenenamiento de las niñas en Bogotá

El 5 de abril de 2025, en un apartamento del barrio Rosales, en el norte de Bogotá, tres menores de edad se reunieron a pasar una tarde cualquiera. Habían salido del colegio Los Nogales, y la idea era sencilla: preparar unas galletas, compartir un rato antes de volver a casa. En medio de la tarde, un domicilio con un frasco de frambuesas achocolatadas que, según las indicaciones del mensajero, eran un regalo para la familia, llegó a la casa. Aunque las menores se negaron a recibirlo, el domiciliario insistió en que el paquete fuera recibido, tal cual la instrucción de la remitente. Las niñas probaron las frutas. También lo hizo un joven adulto que las acompañaba –hermano de una de ellas–. Para la madrugada del día siguiente, todos presentaban síntomas como vómito, náuseas o un dolor abdominal difícil de explicar. La familia decidió llevarlos a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos, dos de las adolescentes —Inés de Bedout y Emilia Forero— fallecieron entre el 5 y el 9 de abril. Los demás lograron sobrevivir, aunque con secuelas. En contexto: Así fue como una pijamada entre amigas terminó en tragedia en Bogotá

Las autoridades rastrearon luego la presencia de un agente extraño en los cuerpos: talio, un metal casi indetectable, sin olor ni sabor, prohibido en Colombia desde hace años. La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó lo que los médicos ya sospechaban: no se trataba de una intoxicación accidental ni de un alimento en mal estado. El equipo de vigilancia epidemiológica, que no monitorea talio de manera rutinaria, lo detectó en los primeros análisis. “La sustancia se identificó desde el comienzo”, explicó entonces el secretario de Salud, Gerson Bermont.

Las menores fueron internadas en la UCI pediátrica de la Fundación Santa Fe. Foto: Colprensa

La pieza faltante apareció después de que la Fiscalía reconstruyera cómo había llegado el domicilio al apartamento. El envío, hecho por una empresa de mensajería, tenía instrucciones precisas de una destinataria. Detrás de él, según el ente acusador, estaría Zulma Guzmán Castro, una empresaria conocida por haber fundado la plataforma de carsharing Car-B y por su participación en Shark Tank Colombia, donde presentó su proyecto ante los jurados.

Según la investigación, el 25 de marzo Guzmán habría hecho la primera compra de las frambuesas. El día siguiente, en la noche, hizo la segunda. Ambas compras se hicieron por internet. La Fiscalía cree que Guzmán tenía una relación cercana con Juan de Bedout, el padre de una de las víctimas. Esa conexión se convirtió en un elemento central de la investigación. No solo por las tensiones emocionales que pudieron existir allí, sino porque los investigadores rastrean otra muerte en ese mismo entorno: la de la esposa del hombre, ocurrida dos años antes y cuya causa –según fuentes de la Fiscalía– también podría estar relacionada con talio. Con esta información, la hipótesis tomó forma: un crimen de venganza, planeado con método y ejecutado con un tóxico que tarda hasta 36 o 48 horas en mostrar síntomas. En el caso de las menores, los análisis forenses confirmaron una concentración elevada del metal.

¿Qué es el talio?

Según el Instituto Nacional de Salud (INC), el talio fue ampliamente usado en el siglo XIX como crema depilatoria, tratamiento para malaria, tuberculosis y sífilis. A partir de 1920 se empleó en el sector agrícola como insecticida y rodenticida, provocando innumerables casos de intoxicación dada su marcada toxicidad. “Por ser incoloro, insípido, inodoro, letal y por la dificultad de su diagnóstico se ha convertido en una de las sustancias más empleadas como arma homicida”, advierte de hecho en un informe epidemiológico de 2008. Además, el talio, según las Guías de Urgencias Toxicológicas del Ministerio de Salud, puede causar un cuadro inicial de dolor gastrointestinal y, después, una fase “gripal” con decaimiento. Solo en etapas posteriores aparecen señales neurológicas graves: taquicardia, alteraciones del ritmo cardíaco, trastornos psiquiátricos y, si la dosis es alta —entre 12 mg/kg y 15 mg/kg de peso, aunque hay registros de fallecimientos con 200 mg en adultos—, la muerte.

Secretaría de Salud de Bogotá había descartado intoxicación con comida en muerte de niñas. Foto: Colprensa

La intoxicación por talio fue descrita en el año 1932 con la intoxicación colectiva de 31 personas que consumieron tortillas de maíz contaminadas con esta sustancia en Estados Unidos, según el INS. El diagnóstico, según se explica, es particularmente difícil debido a que los síntomas iniciales son inespecíficos y pueden confundirse con los de otras patologías. “Se han descrito síntomas como náuseas, vómito, estomatitis, dolor abdominal, dolor retroesternal, diarrea intercalada con episodios de estreñimiento, sudoración profusa con posterior remisión”. Hoy, este metal es utilizado principalmente en la fabricación de dispositivos electrónicos, interruptores y cierres, además de ser uno de los componentes en anteojos especiales y en procedimientos médicos para evaluar enfermedades cardíacas.

El plan para envenenar a las menores

A partir de testimonios, registros de mensajería, seguimientos digitales y dictámenes de Medicina Legal, la Fiscalía delineó así la secuencia: Guzmán habría adquirido las frambuesas y las habría contaminado con talio antes de coordinar su envío. El paquete se envió bajo la premisa falsa de que era un obsequio. Las menores recibieron el domicilio la tarde del 5 de abril, mientras preparaban galletas. La primera fase de intoxicación se presentó en cuestión de horas, lo que llevó a todos a urgencias. Los médicos detectaron el talio durante las solicitudes iniciales. Apenas se conoció la muerte de las menores, Guzmán salió del país rumbo a Argentina. Amplíe la noticia: Prepararon galletas y pidieron un domicilio: lo que se sabe de la muerte por intoxicación de dos niñas en Bogotá

El Cuerpo Técnico de Investigación y la Unidad de Vida de la Fiscalía lograron rastrear movimientos posteriores de la sospechosa por Brasil, España y Reino Unido en los meses siguientes. Para octubre, ya con evidencia suficiente, un juez penal de control de garantías emitió una orden de captura, y posteriormente, una circular roja de Interpol. La dimensión internacional del caso obligó a coordinar autoridades de varios países. La Fiscalía sostiene que Guzmán se desplazó durante los últimos meses por distintas ciudades de América y Europa, lo que encendió las alarmas sobre una posible red de apoyo o, al menos, una estrategia para diluir su rastro. Por eso, la circular roja –emitida el 25 de octubre– busca permitir su detención en cualquier país donde esté localizada.

Mientras tanto, la investigación en Colombia continúa bajo reserva. El expediente incluye análisis toxicológicos, registros de mensajería, testimonios en entornos familiares, movimientos migratorios y el dictamen forense que certificó que las víctimas consumieron frambuesas contaminadas con una concentración “impresionante” de talio, según reveló la periodista María Elvira Arango. Siga leyendo: ¿Qué se sabe de Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de envenenar con talio a dos menores en Bogotá? Este 5 de diciembre, se conoció un mensaje que Guzmán habría enviado a través de WhatsApp a sus conocidos. En él, describe que se encuentra en una situación “gravísima” desde que fue señalada como sospechosa de la muerte de las niñas. También afirmó que no escapó a ningún sitio, sino que está en Argentina por motivos de estudio. “Hola a todos. Me encuentro en medio de una situación gravísima, donde me están acusando públicamente de haber sido quien envió un veneno que mató a unas niñas hace algunos meses. Me imagino que el chisme está creciendo como wild fire (incendio forestal). Me acusan públicamente de haber huido a Argentina, luego a Brasil, España y al Reino Unido. Los que me conocen saben que no huí a ninguna parte”, dijo.

El mensaje que Guzmán habría enviado a través de WhatsApp.

Además, reconoció que mantuvo una relación sentimental con el padre de una de las menores, pero afirmó que “nunca fue informada” de la investigación en su contra. “Me acusan, me imagino, porque tuve una relación clandestina con el papá de una de las niñas. La Fiscalía nunca me informó de ninguna investigación y envié a un abogado amigo ayer a preguntar, pues me llegó el chisme de que estaban hablando de mí. Al otro día los medios me acusan y, sin más, ¿ya para qué un juicio? Ojalá los que me conocen me apoyen y, de alguna manera, me defiendan”, concluyó.

Bloque de preguntas y respuestas