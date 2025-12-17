Así fue el recorrido internacional de Zulma Guzmán antes de ser capturada en Londres, ¿sí estaba huyendo de la justicia?

La principal señalada por la Fiscalía en el caso de envenenamiento con talio a dos menores de edad a través de unas frambuesas ya fue capturada en Londres, Inglaterra. Zulma Guzmán Castro fue rescatada del río Támesis.

Así lo revelaron medios británicos como The Daily Mail y The Sun, quienes confirmaron que la empresaria no se encuentra con lesiones que pongan en riesgo su vida.

Lea también: ¡Atención! Capturan en Londres a Zulma Guzmán, señalada de envenenamiento con talio, ¿por qué estaba en un río?

Estos medios también confirmaron el recorrido que la empresaria tuvo antes de ingresar a territorio británico, donde, tras tener circular roja de la Interpol, Guzmán Castro fue capturada por las autoridades tras ser hallada cerca al puente de Battersa, sobre el río Támesis.

La mujer ingresó a Inglaterra el pasado 11 de noviembre. La empresaria llegó a ese país luego de haber estado en España, Brasil y Argentina, por lo que aún queda el interrogante a las autoridades si efectivamente el paso por estas naciones era una forma de huir de la justicia colombiana o cuál sería otro motivo de la mujer para viajar por estos territorios.

Ante el ingreso de la colombiana a territorio inglés, según prensa de ese país, el Tribunal de Westminster emitió una orden de captura en su contra, por lo que una vez esté estable de salud, tendrá que comparecer en una audiencia para ser extraditada a Colombia.