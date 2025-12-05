Zulma Guzmán se defiende desde Argentina: “Me acusan porque tuve una relación clandestina con el papá de una de las niñas”

Zulma Guzmán Castro es la principal sospechosa de la muerte por envenenamiento de dos niñas en Bogotá. El caso se remonta al 5 de abril de este año, cuando llegó a una casa ubicada en el barrio Rosales un “regalo” que contenía frambuesas achocolatadas. En el lugar se encontraban tres menores y un joven de 21 años —hermano mayor de una de ellas—. Ellas jugaban a cocinar galletas, pero tras probar el alimento comenzaron a sentirse mal, por lo que fueron trasladados a la Fundación Santa Fe. Emilia, una de las niñas, falleció el mismo día de los hechos, mientras que la otra menor, Inés, murió cuatro días después. La otra adolescente y el adulto sobrevivieron, aunque con secuelas. Entérese: Video | Así fue la participación de Zulma Guzmán en Shark Tank Colombia Sobre la muerte de las menores, se inició una investigación después de que Medicina Legal comprobara que las frambuesas contenían talio, un metal blando, de color gris plateado y altamente tóxico —que en pequeñas cantidades puede afectar el sistema nervioso, el hígado, los riñones y causar la muerte—. La sustancia fue adherida de manera intencional a las frambuesas.

La supuesta versión de Zulma Guzmán Castro

En este punto entra en escena Guzmán, porque después de los hechos salió del país con destino a Argentina y luego a Europa. Sin embargo, se conoció un supuesto mensaje de WhatsApp enviado desde un número argentino que ella habría compartido con un grupo de personas para aclarar la situación.

En el mensaje se lee que ella se encuentra en una situación “gravísima” desde que fue señalada como sospechosa de la muerte de las niñas. También afirmó que no escapó a ningún sitio, sino que está en Argentina por motivos de estudio. “Hola a todos. Me encuentro en medio de una situación gravísima, donde me están acusando públicamente de haber sido quien envió un veneno que mató a unas niñas hace algunos meses. Me imagino que el chisme está creciendo como wild fire (incendio forestal). Me acusan públicamente de haber huido a Argentina, luego a Brasil, España y al Reino Unido. Los que me conocen saben que no huí a ninguna parte”, inicia el texto.