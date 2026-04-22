Aerolínea lanzó inusual oferta de trabajo: está buscando un fotógrafo “realmente malo” para viajar a Islandia, ¿por qué?

Si le gusta la fotografía, pero toma las peores fotos del mundo, esta es su oportunidad. La aerolínea islandesa Icelandair ha lanzado una convocatoria inusual que desafía los estándares de la publicidad convencional: buscan a un “anti-fotógrafo”. Le puede interesar: Por primera vez, un estudio genético revela cómo evolucionaron los pueblos indígenas de América Bajo el lema “¿Se te da fatal la fotografía? ¡Te necesitamos!”, la compañía pretende demostrar que los paisajes de la “isla del fuego y el hielo” son tan impactantes que no requieren de talento técnico para lucir espectaculares en cámara.

La recompensa por la falta de talento: el perfil del “anti-fotógrafo”

El candidato seleccionado recibirá un viaje de 10 días a Islandia que se llevará a cabo en junio de 2026 con todos los gastos cubiertos, incluyendo vuelos, alojamiento y traslados.

Además de la experiencia, el ganador obtendrá una remuneración económica de 50.000 dólares (aproximadamente 43.000 euros). Este pago compensará su participación, la creación de contenido y la cesión de los derechos de las imágenes capturadas durante la travesía. Para calificar, la aerolínea exige requisitos creativos específicos. El postulante debe carecer de formación profesional, no tener experiencia previa y demostrar un “nulo interés en aprender técnicas fotográficas”.

La aerolínea islandesa Icelandair regala un viaje de 10 días con todos los gastos pagados al peor fotógrafo que se postule. FOTO: SSTOCK

El equipo permitido se limitará a dispositivos básicos como teléfonos móviles o cámaras compactas. Asimismo, se busca una persona extrovertida, con gusto por los viajes y sin pudor para aparecer frente a la cámara.

Los requisitos legales y logísticos

Los aspirantes a nivel mundial que quieran participar deben cumplir con las siguientes condiciones formales expresadas por la aerolínea: -Edad: mínimo 21 años. -Documentación: pasaporte válido y antecedentes penales limpios. -Salud: capacidad física para realizar senderismo y caminar por terrenos irregulares. -Viajes: disponibilidad total para viajar en junio de 2026 y contar con permisos para ingresar a Islandia, Reino Unido y EE. UU.

Proceso de selección y plazos

La inscripción se realiza a través de un cuestionario de seis preguntas en la web oficial de la aerolínea, a la cual puede ingresar dando clic aquí. Recomiendan adjuntar un video de máximo 60 segundos donde el candidato explique por qué su “falta de habilidad” lo hace ideal para el puesto. Luego valorarán especialmente la “autenticidad, el sentido del humor y las anécdotas” sobre fallos fotográficos previos. La fecha límite para enviar la candidatura es el próximo jueves 30 de abril de 2026.

Los paisajes de Islandia. FOTO: National Geographic / SSTOCK