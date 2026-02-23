x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Aerolíneas cancelan vuelos a México por ola de violencia tras la muerte de ‘El Mencho’

Aerolíneas de Estados Unidos y Canadá informaron que la situación de seguridad en el estado de Jalisco y otras regiones obligó a suspender operaciones por precaución, afectando principalmente rutas hacia destinos turísticos mexicanos.

  • Aerolíneas de Estados Unidos y Canadá cancelaron vuelos a México tras disturbios provocados por el operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación. FOTO: Tomada de redes sociales
    Aerolíneas de Estados Unidos y Canadá cancelaron vuelos a México tras disturbios provocados por el operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 39 minutos
bookmark

Varias aerolíneas de Canadá y Estados Unidos anunciaron la cancelación de decenas de vuelos hacia México luego de que se desatara una ola de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los grupos criminales más poderosos del país.

Las compañías informaron que la situación de seguridad en el estado de Jalisco y otras regiones obligó a suspender operaciones por precaución, afectando principalmente rutas hacia destinos turísticos y comerciales del occidente mexicano.

En contexto: México arde en llamas: criminales azotan a Jalisco con disturbios tras la muerte del capo Nemesio Oseguera

Suspenden vuelos a Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo

Las aerolíneas estadounidenses United, Southwest y Alaska, así como las canadienses Air Canada y WestJet/Sunwing, confirmaron en comunicados separados la cancelación de vuelos hacia Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo.

Algunas compañías precisaron que varios aviones tuvieron que regresar a sus aeropuertos de origen cuando ya se encontraban en ruta hacia México, debido a bloqueos y disturbios registrados en tierra. Las afectaciones impactaron tanto vuelos internacionales como conexiones nacionales.

Relacionado: ¿Quién era ‘El Mencho’? El temido líder del Cartel Jalisco Nueva Generación abatido por el ejército mexicano

Departamento de Estado de EE. UU. emite alerta de seguridad

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a los ciudadanos a permanecer resguardados ante los hechos de violencia, bloqueos de carreteras y cancelaciones de vuelos derivados del operativo militar.

“Los bloqueos han afectado las operaciones aéreas, y algunos vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta”, señaló la sección de Asuntos Consulares en un comunicado difundido en redes sociales.

Más noticias: Canadá cancela vuelos a Cuba: aerolíneas no tienen cómo abastecer combustible en la isla

Ejército mexicano confirmó muerte del líder del CJNG

El ejército mexicano anunció este domingo que abatió a ‘El Mencho’ durante un operativo que sacudió al estado de Jalisco y provocó una reacción violenta en distintos puntos del país.

Nemesio Oseguera Cervantes era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos. Washington ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, en un contexto marcado por la detención de líderes históricos del Cártel de Sinaloa como Joaquín Guzmán, alias El Chapo, e Ismael Zambada García, alias El Mayo, actualmente presos en Estados Unidos.

Vea también: México en alerta: temen que narcos colombianos entren al país haciéndose pasar por hinchas durante el Mundial

La situación mantiene en alerta a autoridades y aerolíneas, mientras se evalúan nuevas medidas de seguridad.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida