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Alemania aprobó un plan de pensiones para niños a partir de 6 años; así funciona la medida

Los menores comenzarán recibiendo un aporte mensual de 10 euros en una cuenta individual de inversión privada abierta por los padres. Conozca los puntos principales de esta ley.

  • Con el programa Frühstartrente, el gobierno alemán espera hacerle frente al envejecimiento demográfico que presiona el sistema público de pensiones. Foto: Getty Images
    Con el programa Frühstartrente, el gobierno alemán espera hacerle frente al envejecimiento demográfico que presiona el sistema público de pensiones. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

Publicado hace 2 horas Actualizado hace 1 hora
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El Parlamento de Alemania aprobó la implantación del programa Frühstartrente o pensión de inicio temprano, mediante el cual el Estado aportará dinero público a cuentas de inversión para menores a partir de los 6 años, con el objetivo de constituir un fondo de ahorro para su vejez.

El programa consiste en un aporte estatal mensual donde el gobierno alemán ingresará 10 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años a una cuenta individual de inversión privada abierta por los padres. En caso de que la familia no abra una cuenta propia, el dinero público se canalizará automáticamente a un fondo estatal colectivo gestionado por el Banco Central alemán (Bundesbank) e invertido en los mercados financieros.

Esta medida se aplicará a los niños nacidos a partir de 2020, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Durante los 12 años que abarca la subvención pública, el Estado destinará un total nominal de 1.440 euros por niño.

Una vez el beneficiario cumpla 18 años, el capital acumulado se transferirá a un plan privado de jubilación. Además, los padres o abuelos podrán realizar contribuciones voluntarias adicionales de hasta 6.840 euros anuales.

Lea también: ¿Deben las mujeres pensionarse a la misma edad que los hombres en Colombia? Esto dicen los expertos

Como regla del sistema, el capital subvencionado por el Estado y sus rendimientos no podrá retirarse antes de que el beneficiario cumpla los 65 años.

En defensa del programa, el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, indicó que la sola aportación del Estado permitirá acumular unos 2.200 euros al cumplir la mayoría de edad.

A partir de los 18 años, y bajo un supuesto de cálculo con una rentabilidad media anual del 7% e interés compuesto, esa cifra inicial podría transformarse en unos 53.000 euros cuando el titular alcance los 65 años, sin necesidad de realizar nuevos aportes. El funcionario reiteró que si la familia añade una aportación de 20 euros mensuales adicionales, el saldo proyectado podría alcanzar los 160.000 euros al momento del retiro laboral.

El Gobierno de Alemania impulsó este programa para hacer frente al envejecimiento demográfico que presiona el sistema público de pensiones, financiado por los trabajadores activos. El coste presupuestario de la ayuda se calcula en 198 millones de euros en 2027 y se estima que aumentará a 411 millones de euros para 2030.

Siga leyendo: Polémica en Chile porque las AFP apostaron ahorros pensionales y perdieron US$7.700 millones, ¿qué riesgo corre Colombia?

Preguntas y respuestas

¿Qué niños pueden recibir la ayuda de 10 euros mensuales de la Frühstartrente o pensión temprana en Alemania?
El programa está dirigido a niños nacidos a partir de 2020. La ayuda contempla aportes estatales mensuales de 10 euros por menor, entre los 6 y los 18 años, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.
¿Por qué Alemania creó la Frühstartrente o pensión temprana y cuánto le costará al Estado?
El programa busca fortalecer el ahorro para la jubilación ante el envejecimiento de la población y la presión sobre el sistema público de pensiones. El coste presupuestario estimado es de 198 millones de euros en 2027 y 411 millones en 2030.
¿Cuánto pueden aportar los padres o abuelos a la cuenta de jubilación de sus hijos en Alemania?
Los padres o abuelos podrán realizar aportes voluntarios adicionales de hasta 6.840 euros anuales. Según la proyección del Gobierno alemán, añadir 20 euros mensuales podría elevar el capital acumulado hasta unos 160.000 euros al cumplir 65 años.
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